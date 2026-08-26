Independiente Rivadavia eliminó a Aldosivi y avanzó a los cuartos de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia fue abismalmente superior a Aldosivi durante la mayor parte del partido, aunque el resultado final no lo termine de demostrar, y le ganó por 2-0 en los octavos de final de la Copa Argentina 2026.

El primer goleador del encuentro que disputaron en el estadio Florencio Sola fue el volante Gonzalo Ríos, con un cabezazo a los 17 minutos del primer tiempo, mientras que el mediocampista José Florentín definió el partido en el cuarto minuto de descuento del complemento.

La clasificación mantiene con vida al campeón defensor de la copa nacional, que deberá enfrentarse a Atlético Tucumán por un lugar en la semifinal, con fecha, horario y estadio a confirmar.

La primera llegada del partido fue del conjunto mendocino, con una aparición por izquierda del extremo Matías Fernández y destacado remate con el borde externo del pie derecho, que se fue por el primer palo en el primer minuto de partido.

Independiente Rivadavia abrió el marcador en 17 minutos, cuando un centro de Fernández habilitó la trepada por derecha de Gonzalo Ríos, que puso el 1-0 con un frentazo potente.

Diez minutos más tarde, un centro del delantero Maximiliano Salas fue definido de primera por el defensor Leonard Costa, que pisó el área y buscó el segundo palo pero no pudo superar al arquero Lucas Acosta.

El dominio preponderante de la "Lepra" mendocina en el primer tiempo comenzó a amainar con el correr de los minutos, cuidando más las piernas a partir de la ventaja en el resultado, aunque Aldosivi solo tuvo una llegada de peligro.

La misma se dio a los 29 minutos de la primera parte, con un remate lejano del volante Agustín Palavecino que se hubiera metido por el ángulo derecho del arquero Nicolás Bolcato, de excepcional atajada.

Ya en la segunda mitad, a los 10 minutos, una pelota larga dejó mano a mano a Salas, quien se deshizo de un rival con el cuerpo y encaró a Acosta, aunque su remate bajo salió muy centralizado y fue detenido por el guardameta.

Cinco minutos después, un centro al primer palo le llegó al goleador Álex Arce, que no pudo ajustar su definición contra un palo y también chocó con Acosta, de buena noche en el "Lencho" Sola.

Salas volvió a errar una jugada muy peligrosa a los 19 minutos, cuando picó al segundo palo y recibió un centro preciso para definir desde el piso, aunque no conectó bien la pelota y vio como la misma salía bombeada por encima del travesaño.

A los 27 minutos del segundo tiempo, Arce exigió nuevamente al arquero del elenco marplatense con un remate cruzado desde afuera del área, en el que el guardameta se volvió a lucir. El rebote le quedó a Matías Fernández, pero tampoco lo pudo aprovechar.

En 44 minutos, un centro atrás desde la izquierda habilitó a Álex Arce, pero el delantero paraguayo estuvo con el arco cerrado toda la noche: sacó un zurdazo débil, de primera y centralizado, que Acosta pudo contener.

En el cuarto minuto de descuento, con el "Tiburón" completamente desordenado en medio de los embates poco efectivos para empatar el partido, un pelotazo habilitó a Florentín, que se tomó un segundo y definió desde afuera del área, con un derechazo cruzado que sentenció el marcador.