Otro papelón de River: cayó por penales ante Independiente Santa Fe y se despidió de la Sudamericana

River no puede salir del mal momento que atraviesa, en un partido en el que desperdició una gran cantidad de situaciones de gol y luego tuvo una tanda de penales traumática, y quedó eliminado en manos de Independiente Santa Fe en octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, al caer por 8-7 en la tanda de penales luego de igualar 1-1 en la vuelta y 0-0 en la ida.

En un encuentro disputado en el estadio Monumental, el primer gol de la noche fue convertido por el delantero Sebastián Driussi, en cinco minutos del segundo tiempo, mientras que el atacante Franco Fagúndez marcó de penal en 35 del complemento.

Ya en la tanda de penales, para el local marcaron los volantes Thiago Almada y Ángel Correa, el defensor Nicolás Otamendi, los mediocampistas Joaquín Freitas y Fausto Vera, el lateral Marcos Acuña y el volante Juan Cruz Meza.

Por otro lado, el arquero Weimar Asprilla detuvo el tiro del defensor Facundo González y tanto el delantero Rafael Santos Borré como el central Lucas Martínez Quarta y el arquero Santiago Beltrán erraron sus remates.

En el conjunto colombiano marcaron los volantes Maximiliano Lovera y Dani Torres, el defensor Luis Palacios, el atacante Franco Fagúndez, los marcadores Iván Scarpeta, Helibelton Palacios y Christian Mafla, además de Asprilla, mientras que no marcaron el central Emmanuel Olivera, el volante Jhojan Torres, el defensor Jeison Angulo.

Así, Independiente Santa Fe se convierte en el último clasificado a los cuartos de final de la actual edición de la Sudamericana, instancia en la que lo espera Vasco Da Gama de Brasil.