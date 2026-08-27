Día clave para Chacho Coudet en River: vuelve a reunirse con la dirigencia

La eliminación de River Plate de la Copa Sudamericana dejó al ciclo de Eduardo "Chacho" Coudet al borde del final. El equipo sufrió un nuevo golpe deportivo y la reacción de los hinchas parece haber alcanzado un punto de máxima tensión, con reclamos directos contra la dirigencia y pedidos por el regreso de Ramón Díaz, quien actualmente se encuentra sin club.

La noche posterior a la eliminación estuvo marcada por el malestar y la incertidumbre. Un grupo de hinchas se concentró en el hall del estadio Monumental, donde expresó su descontento mediante cánticos contra los dirigentes y el conocido reclamo de una renovación profunda. En ese contexto, también surgió el pedido por la vuelta del histórico entrenador riojano.

Mientras la protesta se desarrollaba en las inmediaciones del estadio, Coudet mantuvo una extensa reunión con el presidente de River, Stéfano Di Carlo, y otros integrantes de la dirigencia. El encuentro se produjo en el vestuario y se extendió hasta cerca de la 1.30 de la madrugada, aunque finalizó sin una definición concreta sobre la continuidad del entrenador.

Ahora, todas las miradas están puestas en la jornada de este jueves. La dirigencia y el técnico volverán a reunirse para intentar resolver una situación que se presenta como decisiva para el futuro inmediato del equipo.

Una nueva reunión para definir la continuidad

La falta de una decisión durante la madrugada dejó abierta la incógnita sobre la presencia de Coudet en el próximo entrenamiento del plantel. River tiene previsto volver a trabajar este jueves a las 15.30, pero todavía no está confirmado si la práctica se realizará con o sin el actual entrenador. La definición dependerá de lo que ocurra durante las próximas horas y de la nueva reunión prevista entre Coudet y los principales responsables de la conducción del club.

En medio del complejo escenario, también aparece la posibilidad de que el propio técnico adopte una decisión. Según el panorama planteado, el Chacho podría tener un gesto y presentar su renuncia para descomprimir la situación.

La continuidad del entrenador quedó seriamente cuestionada después de una nueva frustración deportiva, que se suma a una serie de resultados negativos y a un creciente malestar entre los hinchas.

Un ciclo golpeado por los resultados

El breve paso de Eduardo Coudet por River viene siendo negativo en todos los frentes. La preocupación no está centrada únicamente en los resultados, sino también en la falta de una identidad futbolística clara dentro de un plantel que cuenta con numerosas figuras.

El club realizó una fuerte inversión en el actual mercado, cercana a los 70 millones de dólares, con el objetivo de reforzar el equipo y dar un salto de calidad. Entre las principales contrataciones mencionadas se encuentran:

Thiago Almada.

Ángel Correa.

Nicolás Otamendi.

Sin embargo, pese a la llegada de estas figuras y a la inversión realizada, el equipo no consiguió alcanzar el rendimiento esperado. La reciente eliminación de la Copa Sudamericana se convirtió así en un nuevo golpe para un ciclo que ya arrastraba resultados adversos en otras competencias.

Eliminaciones y una complicada situación en el torneo

La situación de River no se limita a lo ocurrido en la Copa Sudamericana. El equipo también quedó eliminado de la Copa Argentina en los 16avos de final, luego de perder por 3-1 ante Aldosivi en Salta.

A este resultado se suma una delicada posición en el torneo Clausura. River ocupa el anteúltimo puesto de la Zona B, ubicándose únicamente por encima del Tiburón. El panorama también es preocupante en la tabla anual, donde el equipo se encuentra en la undécima posición, fuera de los puestos de clasificación a las competencias internacionales de 2027.

El presente deportivo puede resumirse en una serie de resultados que profundizaron la crisis:

Eliminación de la Copa Sudamericana.

Eliminación de la Copa Argentina en 16avos de final tras perder 3-1 ante Aldosivi en Salta.

Anteúltimo puesto de la Zona B del torneo Clausura.

Undécima posición en la tabla anual.

Fuera de los puestos de clasificación a las competencias internacionales de 2027.

Estos resultados se produjeron pese a la inversión realizada y a la presencia de un plantel cargado de figuras, un contraste que incrementó los cuestionamientos sobre el funcionamiento del equipo.

La bronca de los hinchas en el Monumental

Tras la frustración en la Copa Sudamericana, la noche en Núñez estuvo atravesada por un clima de tensión. Los hinchas que se concentraron en el hall del estadio Monumental expresaron su descontento y reclamaron "que se vayan todos", en una manifestación dirigida contra la conducción del club.

Al mismo tiempo, un sector de los simpatizantes pidió por el regreso de Ramón Díaz, el histórico entrenador riojano que actualmente no tiene club. La protesta se desarrolló mientras Coudet dialogaba con Stéfano Di Carlo y otros dirigentes. La simultaneidad de ambos hechos reflejó el complejo escenario que atravesó River después de la eliminación.

Por un lado, la dirigencia analizaba la situación del cuerpo técnico y la continuidad del entrenador. Por otro, el malestar de los hinchas se hacía sentir públicamente en el propio estadio.

Horas decisivas para el futuro del Chacho

La dirigencia de River optó por no tomar una decisión inmediata luego de la extensa reunión mantenida durante la madrugada. La definición fue postergada para este jueves, cuando las partes volverán a encontrarse.

La continuidad de Coudet será uno de los principales temas de una jornada que se presenta como determinante. El entrenador llega a este nuevo encuentro condicionado por los malos resultados, las eliminaciones y la falta de una identidad futbolística clara que preocupa dentro de un plantel en el que el club realizó una inversión cercana a los 70 millones de dólares.

Además, deberá resolverse si el técnico estará al frente del entrenamiento programado para las 15.30 o si la situación quedará definida antes de esa hora. La posibilidad de una renuncia también forma parte del escenario. Coudet podría presentar su salida como una forma de descomprimir una crisis que se profundizó después de la eliminación continental.