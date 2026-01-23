Alpine presentó el A526, el nuevo monoplaza de Franco Colapinto

La escudería francesa Alpine presentó oficialmente el

, el monoplaza con el que el piloto argentino Franco Colapinto competirá durante la temporada 2026 de la Fórmula 1, en un evento que combinó glamour, expectativa deportiva y un fuerte mensaje de relanzamiento para el equipo. La presentación tuvo lugar en un lujoso crucero en la ciudad de Barcelona, escenario elegido para mostrar al mundo el nuevo vehículo con el que la marca buscará revertir su rendimiento en la máxima categoría del automovilismo.

El evento contó con la presencia de los dos pilotos titulares de la escudería, el argentino Colapinto y el francés Pierre Gasly, quienes posaron junto al nuevo monoplaza ante la prensa internacional. También participaron figuras clave de la estructura deportiva, como el asesor del equipo, el italiano Flavio Briatore, y Steve Nielsen, jefe de escudería, quienes acompañaron la presentación y destacaron el trabajo realizado de cara a la nueva temporada.

La presentación del A526 estuvo marcada por una puesta en escena extravagante, acorde al momento que atraviesa Alpine, que apuesta a recuperar protagonismo en la Fórmula 1 tras una temporada 2025 ampliamente negativa. El crucero, anclado en el puerto de Barcelona, sirvió como marco para exhibir el monoplaza y enviar una señal clara de ambición de cara al futuro inmediato.

En cuanto al diseño, el A526 mantiene la identidad visual de su antecesor, el A525. En el nuevo modelo vuelven a predominar los colores rosa y azul, característicos de los principales patrocinadores del equipo y ya consolidados como parte de la imagen de Alpine en la Fórmula 1. Más allá de los aspectos estéticos, el foco principal está puesto en las mejoras técnicas introducidas para esta temporada.

Desde la escudería francesa se mostraron optimistas respecto al potencial del nuevo monoplaza, especialmente por la incorporación del nuevo motor Mercedes, uno de los cambios más significativos para 2026. A este factor se suma el mayor tiempo de desarrollo del A526 y las numerosas horas de trabajo en el túnel de viento, que permitieron realizar avances sustanciales en materia de aerodinámica, uno de los puntos más débiles del equipo en temporadas anteriores.

La expectativa es alta, no solo para Alpine como estructura, sino también para el automovilismo argentino. Franco Colapinto afrontará su año con un rol protagónico dentro del equipo, consolidado como piloto titular y con la responsabilidad de aportar puntos y regularidad en un campeonato altamente competitivo. Su presencia genera un fuerte interés tanto a nivel local como internacional, y su desempeño será clave en las aspiraciones del equipo.

El lanzamiento del A526 se da en un contexto en el que Alpine busca dejar atrás el desastroso 2025, temporada en la que finalizó última en el campeonato de constructores, con apenas 22 puntos, un resultado que encendió alarmas internas y derivó en cambios estructurales y estratégicos dentro de la escudería. La combinación de un nuevo auto, un motor más competitivo y una planificación más extensa alimenta la ilusión de mejorar sustancialmente el rendimiento.

Con el A526, Alpine apuesta a recuperar competitividad, estabilidad y protagonismo en la Fórmula 1. La temporada 2026 aparece así como una oportunidad clave para revertir la imagen reciente del equipo y construir un proyecto más sólido, con Franco Colapinto como una de sus principales apuestas deportivas.