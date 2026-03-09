Torneo Apertura: Huracán analiza pedir la postergación ante River

El club Huracán enfrenta un escenario complejo y cargado de incertidumbre de cara a su próximo compromiso en la Liga Profesional, previsto para este jueves a las 21.30, cuando reciba a River Plate en el estadio Tomás Adolfo Ducó. La tensión se originó a raíz del derrumbe en el complejo Estación Buenos Aires, ubicado a pocos metros del estadio, ocurrido la semana pasada, que ya había obligado al "Globo" a disputar su partido ante Belgrano sin público.

El impacto de este episodio no se limita al plano deportivo. La estructura colapsada generó una demanda judicial y afectó directamente a unas 200 familias, dejando una sombra sobre la seguridad en la zona y sobre la organización de futuros eventos en el barrio. La situación ha llevado a que las autoridades locales y del club se enfrenten a decisiones complejas, donde la seguridad y los intereses de los socios entran en un choque directo.

La postura firme de Huracán

A pesar del panorama incierto, Huracán mantiene una postura clara: quieren jugar como locales y con público. La directiva del club decidió avanzar con el canje y la venta de plateas para sus socios, manteniendo la actividad comercial y deportiva en pie mientras esperan notificaciones oficiales.

El club considera que un eventual partido a puertas cerradas o la mudanza de la localía alteraría de manera significativa su planificación deportiva y financiera. En caso de que estas medidas sean finalmente impuestas, Huracán anunció que solicitaría la postergación del encuentro, priorizando la seguridad de los asistentes y la integridad de la institución.

El rol de las autoridades porteñas

El conflicto se encuentra principalmente entre las decisiones del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y la postura de Huracán. Desde la cartera de seguridad se sostiene que, dadas las condiciones tras el derrumbe, el partido debería jugarse sin público. Sin embargo, aún resta conocer la opinión de Defensa Civil, organismo que debe evaluar la estabilidad del entorno y garantizar la seguridad de la comunidad y de los espectadores.

La definición final no depende únicamente del club o de la Liga Profesional, sino también de una coordinación interinstitucional que contemple tanto el contexto deportivo como el social, especialmente considerando que la tragedia del derrumbe dejó a cientos de personas afectadas y con la necesidad de respuestas inmediatas.

Impacto en el barrio y repercusión social

Más allá de la cancha, la situación repercute en el barrio circundante al estadio, donde los vecinos todavía enfrentan las consecuencias del derrumbe. Las familias afectadas buscan soluciones a la pérdida de sus viviendas, mientras que la comunidad observa con preocupación cómo se maneja la seguridad en un área que alberga eventos de alta concurrencia.

En este sentido, el partido frente a River no es solo un compromiso deportivo; representa también un símbolo de normalidad y de gestión eficiente por parte del club y de las autoridades. La forma en que se resuelva podría sentar precedentes para futuros eventos y determinar la confianza de los vecinos y los socios en la organización de actividades masivas en la zona.

Hacia la resolución del conflicto

Con el paso de las horas, la expectativa crece y la presión aumenta. La definición final quedará en manos de las autoridades competentes y de la Liga Profesional, que deberán evaluar riesgos, logística y la viabilidad de permitir público en un estadio situado a metros de un lugar que sufrió un colapso estructural.

Mientras tanto, Huracán mantiene su postura: local y con público, con la certeza de que cualquier cambio de escenario implicará solicitar la postergación del partido, buscando preservar tanto la seguridad como los derechos de sus socios y del club. La situación, cargada de incertidumbre, refleja la complejidad de combinar deporte, seguridad y responsabilidad social en un contexto delicado y de alta exposición mediática.