Se picó: Huracán acudirá a la Justicia para jugar con público ante River

El Club Atlético Huracán anunció que iniciará acciones legales con el objetivo de garantizar que el partido frente a River Plate, correspondiente a la décima fecha del Torneo Apertura, se dispute con público en su estadio de Parque Patricios.

La institución fijó su postura a través de un comunicado oficial, en el que dejó en claro que disputar el encuentro a puertas cerradas "no es una opción". El partido está programado para el jueves a las 21.30, aunque la situación permanece rodeada de incertidumbre debido a un reciente incidente ocurrido en las inmediaciones del estadio. Las autoridades de la Ciudad solicitaron que el encuentro se juegue sin público, a raíz del derrumbe de parte de un edificio cercano al Estadio Tomás Adolfo Ducó, situación que generó preocupación tanto para los vecinos del barrio como para la organización de eventos deportivos en la zona.

El comunicado oficial del club

Ante este escenario, Huracán decidió expresar públicamente su posición mediante un mensaje dirigido a socios, simpatizantes y a la comunidad del barrio "Estación Buenos Aires". En el comunicado, el club reafirmó su acompañamiento a los vecinos afectados por el siniestro, subrayando su compromiso con el entorno social en el que se encuentra su estadio.

Entre los principales puntos destacados por la institución se encuentran:

El apoyo y la solidaridad con las familias afectadas por el derrumbe.

La decisión de continuar brindando ayuda y colaboración en el barrio.

La prioridad de garantizar la seguridad de las personas.

En ese mismo texto, la entidad también fijó su postura respecto al desarrollo del partido frente a River, dejando explícita su negativa a disputar el encuentro sin hinchas en las tribunas.

"Jugar sin público no es una opción"

Uno de los aspectos centrales del comunicado es la afirmación del club de que privarlo de jugar con su público requiere fundamentos técnicos y jurídicos claros. En ese sentido, Huracán sostuvo que para impedir la presencia de hinchas en su estadio debe existir un informe técnico que respalde esa decisión.

El documento señala expresamente que:

Debe existir un informe que avale la medida de disputar el partido sin público.

Ese informe debe establecer los parámetros de asistencia que permitan al club acatar la disposición.

Hasta el momento, según la institución, no se ha presentado ningún documento de ese tipo.

Además, la dirigencia consideró que las medidas que se intentan aplicar carecen de fundamentos suficientes. En el comunicado se afirma que "las medidas que se intentan imponer no cuentan con los debidos fundamentos ni respaldo técnico ni jurídico para semejante despojo".

El impacto del derrumbe cerca del estadio

El conflicto surge a partir del derrumbe ocurrido cerca del Estadio Tomás Adolfo Ducó, una situación que generó consecuencias tanto en el plano social como en el deportivo. El incidente provocó incertidumbre para más de 200 familias afectadas, que atraviesan un contexto de preocupación tras el siniestro.

Al mismo tiempo, el hecho también impacta en la agenda del club, que debe definir cómo se desarrollarán los partidos y eventos programados en su estadio.

Entre esos compromisos figura el encuentro frente a River, programado para el jueves a las 21.30, cuya organización todavía no cuenta con una resolución definitiva respecto a la presencia de público.

La decisión de acudir a la Justicia

Frente a este panorama, Huracán decidió avanzar por la vía judicial para defender lo que considera sus derechos institucionales. La dirigencia anunció que iniciará las acciones legales correspondientes con el objetivo de:

Proteger los derechos de la institución

Defender a sus socios

Representar a simpatizantes e hinchas

Según se detalla en el comunicado, la decisión apunta a garantizar que el club pueda disputar el partido en su estadio y con la presencia de su público, siempre dentro de las condiciones que correspondan en materia de seguridad.

Antecedentes recientes en la localía

La situación actual se suma a antecedentes recientes vinculados con la localía del club.

Durante 2024, Huracán debió trasladar su localía al Estadio Diego Armando Maradona, perteneciente a Argentinos Juniors, debido a refacciones en el campo de juego del estadio de Parque Patricios. Ese antecedente forma parte del contexto en el que la institución vuelve a enfrentar una situación que podría obligarla a modificar las condiciones habituales de disputa de sus partidos.

Un mensaje al barrio y a los hinchas

En el cierre del comunicado, el club reiteró su compromiso con la comunidad que rodea al estadio y con su propia identidad institucional.

El mensaje final convoca a seguir cuidando el estadio y el barrio, destacando la importancia de la responsabilidad colectiva. "Sigamos cuidando nuestro Palacio y nuestro barrio con la responsabilidad de siempre, en casa y con nuestra gente", concluye el documento difundido por Huracán.

Mientras tanto, la resolución sobre el partido frente a River continúa abierta, a la espera de definiciones que determinen si el encuentro podrá disputarse en Parque Patricios con la presencia del público.