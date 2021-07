Andalgalá Voley retomó con las prácticas y sueña con competir

Las chicas de Andalagalá Vóley ya llevan una semana de entrenamiento en la parte física lo que significó la vuelta luego de lo que fue su participación en la Liga Nacional bajo el nombre de Argentina Andalgalá junto a la Selección Argentina Sub 18.

Los trabajos están a cargo de la profesora Vanesa Garro y el club aprovechó que en Andalgalá el Consejo Deliberante declaró la escencialidad del deporte y actividad física.

Desde la página del club se hicieron eco de su vuelta hace casi una semana: "Están trabajando para el regreso , entienden todo son responsables hacemos protocolo estricto, cero contagios, queremos seguir representando este proyecto defiende el interior con todo lo que tenemos, y no vamos a bajar los brazos, seguimos esperando que está pandemia nos permita regresar donde más nos gusta que es una cancha de voley mientras pasa eso seguimos como podemos y como se puede ! Más no le puedo pedir dejan todo Ándalgala vóley sigue de pie".

Luego, en otro posteo fueron un poco más duros y dipararon: "Son serias, entrenan, hablan nada, y después muchos vienen a sacar las foto con estás jugadoras en el medio, se cuidan mucho, las cuidamos mucho, pero necesitamos que realmente dejen de hablar de deportes o actividad física y se pongan a laburar para que podamos regresar !!"

Y agregaron con dureza: "Política o discursos de cómo tenemos que trabajar no con el deporte no jodan por favor !!! necesitamos que realmente ayuden a qué lo poco que nos va a quedar en deportes siga !"".

¿Continuidad de proyecto?

La Selección Argentina Sub 18 de Voley femenino viene de fusionarse junto a Andalgalá Voley formando Argentina Andalgalá donde llegaron a jugar la Liga Nacional. Aún no hay precisiones si sigue o no el proyecto ya que era de preparación para la Selección pensando en el Mundial de la categoría.