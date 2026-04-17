Tigre perdió frente a Macará y no levanta cabeza en la Copa Sudamericana

Tigre perdió 1-0 ante Macará de Ecuador en el estadio José Dellagiovanna, por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026, y complicó su arranque en el certamen continental.

El único gol de la noche lo convirtió Federico Paz en el inicio del segundo tiempo, en un partido que además dejó al conjunto de Victoria con diez jugadores por la expulsión de Gonzalo Martínez.

El equipo dirigido por Diego Dabove había llegado con la necesidad de hacerse fuerte en casa luego del empate 1-1 frente a Alianza Atlético en el debut, pero volvió a tropezar y quedó con apenas un punto en sus primeras dos presentaciones.

Tigre intentó asumir el protagonismo desde el arranque y generó algunas aproximaciones, aunque le faltó profundidad para romper la resistencia del conjunto ecuatoriano. Macará, más ordenado y práctico, golpeó en el complemento con la definición de Paz y luego sostuvo la ventaja hasta el cierre.

Para colmo, el "Matador" sufrió la expulsión de Gonzalo Martínez en el segundo tiempo, un condicionante que terminó de inclinar el trámite en favor de la visita.

Con este resultado, Tigre continúa sin triunfos en la Copa Sudamericana y dejó escapar una oportunidad importante en su pelea por la clasificación, mientras que Macará dio el golpe en Victoria y se afirmó en la lucha dentro de un grupo que también integran América de Cali y Alianza Atlético.