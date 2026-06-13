Argentina ajusta detalles para el debut ante Argelia: Scaloni sigue de cerca la situación de los lesionados

La Selección argentina atraviesa días decisivos en la previa de su debut en el Mundial 2026. Instalado en Kansas City, el plantel dirigido por Lionel Scaloni continúa con los entrenamientos mientras el cuerpo técnico monitorea la recuperación de varios futbolistas que llegan con diferentes molestias físicas al inicio de la competencia.

Con el encuentro ante Argelia programado para el próximo martes, el entrenador busca definir la formación titular y seguir de cerca la evolución de algunos jugadores clave que generan preocupación en la delegación argentina.

Entrenamiento y definición del equipo

Argentina volverá a entrenarse este sábado desde las 13:00 (hora argentina) en el Sporting KC Training Center. Los primeros 15 minutos de la práctica estarán abiertos a los medios acreditados.

La jornada será utilizada por Scaloni y su cuerpo técnico para evaluar el estado físico de los futbolistas y comenzar a delinear el once que saldrá a la cancha en el debut mundialista.

Entre las noticias positivas aparece la recuperación de Emiliano Martínez. El arquero trabajó con normalidad en los últimos entrenamientos y se perfila para ocupar el arco argentino frente a Argelia.

Además, Marcos Senesi se incorporará oficialmente a las prácticas junto al resto del plantel, ampliando las variantes defensivas para el entrenador.

Tagliafico, la primera baja confirmada

La principal preocupación para el cuerpo técnico se confirmó en las últimas horas. Nicolás Tagliafico sufrió una distensión en el sóleo durante el amistoso ante Honduras y quedó descartado para el debut en la Copa del Mundo.

El lateral izquierdo del Lyon arrastra la lesión desde hace varios días y, pese a que la recuperación avanza favorablemente, Scaloni decidió no arriesgarlo para el primer compromiso.

La intención es que pueda regresar para el segundo encuentro del Grupo, previsto para el 22 de junio ante Austria. Mientras tanto, Facundo Medina aparece como la principal alternativa para ocupar su lugar.

Dibu Martínez evoluciona y llegaría sin problemas

Otro de los futbolistas que mantenía en alerta al cuerpo técnico era Emiliano Martínez.

El arquero del Aston Villa llegó a Estados Unidos con una fractura en el dedo anular de la mano derecha y durante varios días trabajó con limitaciones. Sin embargo, recibió el alta para entrenarse nuevamente con guantes y las últimas evaluaciones fueron alentadoras.

Aunque aún debe someterse a estudios complementarios para verificar la consolidación de la lesión, todo indica que estará disponible para el debut ante Argelia.

Nicolás González sigue en observación

El extremo del Atlético de Madrid continúa recuperándose de una sobrecarga muscular que le impidió entrenarse con normalidad durante los últimos días.

Su evolución será seguida de cerca en las próximas prácticas y su presencia en el primer partido todavía no está garantizada.

Paredes apunta a la recuperación

Leandro Paredes también continúa con su puesta a punto. El mediocampista de Boca se recupera de un desgarro y ya comenzó a realizar movimientos con botines junto al resto de sus compañeros.

Aunque resulta difícil imaginarlo disponible para el estreno mundialista, el objetivo es que pueda avanzar en su recuperación y convertirse en una opción para los compromisos posteriores.

Julián Álvarez ya trabaja con normalidad

Una de las novedades más alentadoras para Scaloni es la evolución de Julián Álvarez.

El delantero dejó atrás una inflamación en el tobillo que había condicionado parte de su preparación y volvió a entrenarse a la par del grupo. Si bien podría comenzar el torneo desde el banco de suplentes, todo indica que estará a disposición para el encuentro frente a Argelia.

Molina, Montiel y Nicolás Paz

Nahuel Molina continúa recuperándose de un desgarro que lo marginó de los amistosos previos al Mundial. Su evolución será determinante para saber si podrá tener minutos durante la fase de grupos.

En tanto, Gonzalo Montiel y Nicolás Paz ya dejaron atrás las molestias físicas que arrastraban y recibieron el alta médica. Ambos sumaron minutos en el amistoso frente a Islandia y están disponibles para ser considerados por el entrenador.

Con la cuenta regresiva en marcha, la Selección argentina ajusta los últimos detalles antes de su presentación en el Mundial 2026. Mientras Scaloni define el equipo, la atención está puesta en la recuperación de los futbolistas que llegan entre algodones a una cita clave para las aspiraciones albicelestes.