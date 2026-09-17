Argentina perdió 2-1 ante Paraguay y quedó obligada a reaccionar en los Suramericanos

La Selección argentina sufrió un duro golpe en su estreno en los Juegos Suramericanos al perder 2-1 ante Paraguay en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario. El encuentro correspondió a la primera fecha del Grupo B y dejó al conjunto dirigido por Diego Placente en una posición ajustada de cara al resto de la fase inicial.

El equipo nacional había comenzado el partido de manera favorable y consiguió ponerse en ventaja durante la primera mitad. Sin embargo, no logró transformar ese dominio inicial en una diferencia mayor y terminó pagando caro la falta de contundencia.

Paraguay aprovechó el segundo tiempo para cambiar el desarrollo del encuentro, adelantarse en el terreno y ejercer una mayor presión sobre el conjunto argentino. En apenas seis minutos, la Albirroja convirtió dos goles y transformó un partido que Argentina había comenzado controlando en una derrota que condiciona su recorrido en la competencia.

Domínguez puso a Argentina arriba

Durante los primeros minutos, el conjunto de Placente consiguió imponer condiciones y trasladar su dominio al marcador. A los 19 minutos del primer tiempo, el volante Franco Domínguez apareció con precisión dentro del área y convirtió el 1-0 para Argentina. El tanto desató la alegría albiceleste en el Estadio Marcelo Bielsa y premió el comienzo del equipo nacional.

Con la ventaja, Argentina logró manejar los tiempos durante buena parte de la etapa inicial. El equipo mostró fluidez en la circulación del balón y buscó aprovechar la movilidad de sus atacantes para generar situaciones.

El desarrollo de esa primera parte dejó al seleccionado argentino con una diferencia favorable y la posibilidad de controlar el partido. Sin embargo, la falta de contundencia para ampliar el resultado terminó siendo determinante. Argentina no consiguió estirar la ventaja y mantuvo con vida a Paraguay, que aguardó su oportunidad para modificar el desarrollo del encuentro.

Paraguay cambió el partido en el complemento

El segundo tiempo presentó un escenario completamente diferente. Paraguay adelantó sus líneas y comenzó a disputar cada pelota con mayor intensidad física. La presión del conjunto guaraní empezó a generar dificultades en la defensa argentina. El seleccionado paraguayo consiguió comprometer al equipo de Placente y encontró espacios para acercarse al área.

A los 59 minutos, llegó el empate. Junior Gamarra capturó una pelota suelta y estableció el 1-1, encendiendo las alarmas en el banco argentino.

El empate modificó por completo el escenario. Argentina había pasado de controlar el partido a tener que reaccionar ante un rival que había ganado intensidad y terreno. Pero el equipo nacional prácticamente no tuvo tiempo para asimilar el golpe.

Una remontada en apenas seis minutos

A los 65 minutos, apenas seis después del empate, Paraguay volvió a golpear. Pedro Zarza culminó una rápida transición ofensiva y marcó el 2-1 definitivo para la Albirroja.

La remontada paraguaya resultó decisiva para el desarrollo del encuentro. Dos acciones concretadas en un corto período permitieron que el seleccionado visitante revirtiera el resultado y colocara a Argentina frente a la necesidad de buscar nuevamente el partido. La secuencia fue determinante:

19′: Franco Domínguez convirtió el 1-0 para Argentina.

Franco Domínguez convirtió el 1-0 para Argentina. 59′: Junior Gamarra marcó el 1-1 para Paraguay.

Junior Gamarra marcó el 1-1 para Paraguay. 65′: Pedro Zarza anotó el 2-1 definitivo para la Albirroja.

El conjunto argentino había tenido la ventaja durante buena parte del encuentro, pero no logró sostenerla cuando Paraguay incrementó su intensidad.

Argentina buscó el empate pero no encontró claridad

Con el resultado en contra, Diego Placente dispuso cambios para volcar el equipo al ataque durante el tramo final. La Selección intentó encontrar el camino hacia la igualdad, pero la falta de claridad en la definición de las jugadas ofensivas le impidió rescatar al menos un punto.

Paraguay, mientras tanto, sostuvo una sólida estructura defensiva que terminó neutralizando los centros y los intentos argentinos durante los últimos minutos. La Albiceleste buscó alternativas para llegar al área rival y revertir una historia que había comenzado favorablemente, pero no logró encontrar la puntada decisiva.

El resultado final dejó expuesto el contraste entre las dos etapas del partido: una Argentina que durante el primer tiempo manejó los tiempos y tuvo fluidez con la pelota, y un Paraguay que en el complemento adelantó sus líneas, intensificó el juego y consiguió dar vuelta el marcador.