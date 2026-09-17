Argentina sostiene el segundo lugar en el medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La delegación argentina tuvo un comienzo destacado en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con una cosecha de medallas que le permitió ubicarse en el segundo lugar del medallero general, solamente por detrás de Brasil, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

El balance consignado señala que el conjunto nacional cerró la tercera jornada de competencia con 88 medallas, distribuidas en 29 de oro, 23 de plata y 36 de bronce. A su vez, en la referencia correspondiente a la cuarta jornada se informa que la delegación consiguió 17 oros, ocho medallas de plata y 18 de bronce.

Dentro de esta sucesión de jornadas, los representantes argentinos volvieron a destacarse en disciplinas tan diversas como natación, esgrima, gimnasia artística, patinaje, ciclismo, stand up paddle, tiro deportivo, pentatlón moderno y Esports, entre otras.

Siete medallas de oro en la jornada del miércoles

Durante el miércoles 16 de septiembre, la delegación argentina cosechó siete medallas de oro en distintas categorías. En SUP masculino, Santino Basaldella volvió a imponerse luego de haber conseguido también el oro durante la jornada previa. En la rama femenina de la misma disciplina, Juliette Duhaime volvió a subir a lo más alto del podio y consiguió otra presea dorada.

En Pentatlón moderno femenino, la ganadora fue Catalina Serio, de apenas 16 años, quien consiguió la medalla de oro para la Argentina. La jornada continuó con la consagración de Mara Kucharski en tiro deportivo femenino, mientras que en esgrima sable, el equipo masculino argentino obtuvo el primer lugar del podio.

Las últimas dos medallas doradas de esa jornada llegaron a través de Julieta Lucas, en gimnasia artística suelo, y del equipo masculino de Esports Valorant. De acuerdo con la información proporcionada, los oros de esa jornada quedaron distribuidos de la siguiente manera:

Santino Basaldella , SUP masculino.

, SUP masculino. Catalina Serio , pentatlón moderno femenino.

, pentatlón moderno femenino. Juliette Duhaime , SUP femenino.

, SUP femenino. Mara Kucharski , tiro deportivo femenino.

, tiro deportivo femenino. Equipo masculino , esgrima sable.

, esgrima sable. Julieta Lucas , gimnasia artística suelo.

, gimnasia artística suelo. Equipo masculino, Esports Valorant.

Los oros del 15 de septiembre

La jornada del 15 de septiembre también había dejado una importante cantidad de medallas doradas para la delegación argentina. El primer oro correspondió a Mateo Kalejman, quien se impuso en ciclismo de ruta contrarreloj individual. A su vez, Juliette Duhaime consiguió la presea dorada en SUP sprint femenino, mientras que en la versión masculina de esa prueba se consagró Santino Basadella.

En patinaje artístico libre, el ganador fue Juan Segundo Rodríguez. En tiro, rifle de aire, la medalla correspondió al equipo mixto integrado por Fernanda Russo y Julián Gutiérrez.

El séptimo oro de aquella jornada fue para Benjamín Gader, en patinaje velocidad. La cosecha dorada también incluyó a Emilia Acosta, ganadora en gimnasia artística salto, y a Julieta Lucas, quien obtuvo el primer lugar en gimnasia artística barras asimétricas.

Récord y protagonismo argentino en la natación

La natación tuvo además una de las actuaciones individuales más destacadas de la competencia. Malena Santillán fue señalada como la deportista destacada de la jornada después de romper el récord del campeonato en los 200 metros espalda, con un tiempo de 2:10.99.

La natación también volvió a tener como protagonista a Macarena Ceballos, quien consiguió otra victoria, esta vez en los 50 metros pecho.

La presencia argentina en el agua había comenzado con otras actuaciones relevantes. Ceballos ganó los 100 metros pecho con un tiempo de 1:06.80, mientras que Cecilia Dieleke compartió el primer puesto en los 50 metros espalda con la brasileña Etiene de Medeiros, ambas con un registro de 28.38 segundos. En esa misma prueba, Andrea Berrino obtuvo la medalla de bronce.

La natación aportó además varias preseas de plata y bronce. Martina Barbeito consiguió la plata en los 100 metros pecho, mientras que los equipos femenino y masculino de 4x200 metros estilo libre terminaron terceros. El equipo femenino estuvo integrado por Delfina Dini, Cecilia Dieleke, Laila Chain y Malena Santillán. El conjunto masculino, en tanto, estuvo conformado por Matías Chaillou, Lucas Alba, Máximo Aguilar y Guido Buscaglia.

Además, Lucas Alba consiguió el bronce en los 800 metros libres.

Un comienzo con protagonismo en esgrima y aguas abiertas

El primer oro argentino de los Juegos Suramericanos llegó de la mano de Pascual Di Tella, quien se consagró campeón en sable individual masculino luego de vencer en la final al venezolano Eliecer Romero por 15-12.

La Argentina también consiguió allí otra medalla: Juan Bacha completó el podio y obtuvo el bronce. En aguas abiertas, Romina Imwinkelried consiguió la medalla de bronce en los 10 kilómetros, mientras que el equipo masculino de gimnasia artística también alcanzó una presea de bronce.

El detalle del medallero argentino

El balance informado para Argentina contempla 29 medallas de oro, 23 de plata y 36 de bronce, con presencia en una amplia variedad de disciplinas.

Medallas de oro (29):

Gimnasia artística: femenino, 4.

Patinaje artístico: masculino libre, 1.

Ciclismo de montaña: masculino cross-country, 1.

Ciclismo de ruta: masculino contrarreloj, 1.

Esports: EA Sports femenino, 1.

Patinaje en velocidad: masculino, 1.

Esgrima: foil masculino, 1; épée femenino, 1; sable masculino, 1.

Disparo: rifle de aire mixto, 1.

Stand Up Paddle: sprint masculino y femenino, 4.

Natación: 7, correspondientes a 100 metros espalda femenino, 200 metros espalda femenino, 50 metros espalda femenino, 200 metros pecho femenino, 100 metros pecho femenino, 50 metros pecho femenino y 4x100 metros femenino.

Pentatlón moderno: femenino, 1.

Tiro deportivo: femenino, 1.

Esgrima sable: equipo masculino, 1.

Gimnasia artística suelo: femenino, 1.

Esports Valorant: equipo masculino, 1.

Medallas de plata (23):

Gimnasia artística: barras asimétricas femenino, 1.

Patinaje artístico: masculino y femenino libre, 2; masculino solo dance, 1.

Esports: Assetto Corsa GT, 1.

Esgrima: foil masculino y foil femenino, 2.

Stand Up Paddle: sprint masculino, 1.

Natación: 6, correspondientes a 1500 metros libre masculino, 50 metros mariposa masculino, 400 metros combinado femenino, 200 metros espalda femenino, 400 metros libre femenino y 100 metros pecho femenino.

Medallas de bronce (36):