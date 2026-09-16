Por qué Colidio no podrá jugar para Vasco da Gama ante Boca en la Sudamericana

El delantero del Vasco da Gama brasileño, Facundo Colidio, no podrá ser parte de la convocatoria en la serie que enfrentará a su club con Boca por la semifinal de la Copa Sudamericana 2026, debido a un problema administrativo en el que está vinculado River.

El atacante de 26 años había sido inscripto por River para jugar la fase de octavos de final de la misma competencia, en la que el "Millonario" cayó ante Independiente Santa Fe de Medellín y perdió por penales, en condición de local.

La instancia previa a la gran final aún no puede ubicarse en la agenda: la ida se disputará el 13 o el 14 de octubre y la vuelta será siete días más tarde, en horario a confirmar.

Vasco da Gama sufrirá una baja de peso al no poder contar con el delantero Facundo Colidio, que arribó al club hace poco más de un mes y cuenta con un conflicto administrativo sin resolver luego de su salida de River.

El delantero, que puede desempeñarse como mediapunta o jugar por cualquiera de las dos bandas, llegó al elenco brasileño durante el mes de agosto en una operación relámpago, en la que llegaron a un acuerdo por 4,5 millones a cambio del 50% del pase, con opción para adquirir el resto de la ficha a cambio de otros 5,5 millones.

Al tratarse de un jugador que era tenido en cuenta por el entonces entrenador del "Millonario", Eduardo Coudet, y en una operación que se cerró a pocos días del partido de ida entre River y el mencionado conjunto colombiano por los octavos de final, el conjunto del barrio porteño de Núñez llegó a inscribirlo para la fase final del certamen continental, lo que le prohíbe participar de alguna instancia decisiva con otra institución.

En este contexto, el argentino ya se perdió las series de octavos y cuartos de final y, a menos que Vasco da Gama decida elevar un pedido a la Conmebol por su inclusión y el mismo sea aceptado, tampoco podrá disputar la ronda semifinalista ante Boca, club en cuyas inferiores se formó antes de ser vendido al Inter de Milán italiano.

Desde su llegada al fútbol brasileño, Facundo Colidio disputó siete partidos y ya marcó dos goles, además de dar dos asistencias, con un club que marcha decimoséptimo en el Brasileirao y sigue sin poder escapar de la zona de descenso tras 26 fechas, a pesar de su gran actualidad en el certamen continental.