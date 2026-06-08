Argentina superó a Brasil en las proyecciones y se consolida entre las máximas candidatas al título mundial

A pocos días del inicio del Mundial 2026, las expectativas en torno a las selecciones candidatas comienzan a tomar forma a partir de distintos análisis y modelos predictivos. Uno de los informes que más repercusión generó fue el elaborado por el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs, que situó a la Argentina entre los principales aspirantes a quedarse con el trofeo más importante del fútbol internacional.

El estudio, encabezado por el economista jefe Jan Hatzius, analizó una amplia variedad de variables deportivas y contextuales para proyectar posibles escenarios de la competencia que comenzará en Estados Unidos, Canadá y México.

De acuerdo con los resultados obtenidos, tres selecciones concentran gran parte de las posibilidades de alcanzar la gloria mundial: España, Francia y Argentina. Entre las tres reúnen el 59% de las probabilidades de conquistar la copa, reflejando el peso deportivo que poseen en la actualidad y la fortaleza de sus procesos futbolísticos recientes.

España lidera las proyecciones

Según el modelo predictivo, España aparece como la máxima favorita para coronarse campeona del mundo. El informe le otorga:

• 26% de probabilidades de conquistar el Mundial.

• 99,1% de posibilidades de clasificar a octavos de final.

La selección dirigida por Luis de la Fuente llega al torneo fortalecida luego de conquistar la Eurocopa 2024 tras derrotar 2-1 a Inglaterra en la final.

En el Mundial 2026 integrará el Grupo H, donde deberá enfrentar a:

• Cabo Verde.

• Arabia Saudita.

• Uruguay.

El estudio destaca que España cuenta con el camino más favorable hacia la siguiente fase y aparece como el equipo con mayores probabilidades de superar exitosamente la etapa inicial.

La historia mundialista del conjunto ibérico registra 16 participaciones en fases finales y un único título, conseguido en Sudáfrica 2010. Aquella campaña incluyó una derrota inicial frente a Suiza antes de recuperarse con victorias ante Honduras y Chile para luego derrotar a Países Bajos en la final gracias al recordado gol de Andrés Iniesta.

Francia mantiene su lugar entre los aspirantes

El segundo puesto en las proyecciones corresponde a Francia, que según Goldman Sachs posee un 19% de posibilidades de conquistar el título. Asimismo, el modelo le asigna:

• 96,2% de probabilidades de avanzar a octavos de final.

La selección francesa integrará el Grupo I, donde enfrentará a:

• Islandia.

• Irak.

• Noruega.

El conjunto galo llega respaldado por una trayectoria reciente marcada por la continuidad y los éxitos internacionales.

Francia conquistó la Copa del Mundo en dos oportunidades:

• 1998.

• 2018.

El primer título tuvo como gran figura a Zinedine Zidane, mientras que el segundo llegó bajo la conducción de Didier Deschamps y con Kylian Mbappé como una de las principales referencias del equipo.

La experiencia francesa también incluye la final disputada en Qatar 2022 frente a Argentina. En aquel encuentro ambos seleccionados empataron 3 a 3 antes de que la definición por penales favoreciera al conjunto sudamericano por 4 a 2.

Argentina, campeona defensora y tercera favorita

La selección argentina aparece en el tercer lugar de las proyecciones, aunque con números que la mantienen firmemente instalada entre las máximas candidatas. El modelo de Goldman Sachs le asigna:

• 14% de probabilidades de conquistar nuevamente la Copa del Mundo.

• 96,5% de posibilidades de avanzar a los octavos de final.

Estas cifras colocan al equipo dirigido por Lionel Scaloni por delante de Brasil en las estimaciones generales y consolidan su posición como una de las principales potencias del torneo.

Argentina llega al Mundial como campeona defensora y además ocupa el primer lugar del ranking FIFA.

La historia mundialista de la Albiceleste incluye tres consagraciones:

• 1978.

• 1986.

• 2022.

A lo largo de esos torneos, la selección atravesó distintos desafíos en sus respectivas fases de grupos.

En 1978 compartió zona con Italia, Hungría y Francia. Logró avanzar gracias a sus victorias frente a húngaros y franceses, aunque cayó ante Italia.

En 1986 completó una primera fase invicta, superando a Corea del Sur y Bulgaria e igualando frente a Italia.

Más recientemente, en Qatar 2022, el equipo comenzó su participación con una inesperada derrota frente a Arabia Saudita. Aquel resultado puso fin a una racha de 36 partidos sin perder, pero también se transformó en el punto de partida de una campaña que concluyó con la obtención del tercer título mundial.

El camino argentino en el Mundial 2026

En esta nueva edición, Argentina integrará el Grupo J y tendrá el siguiente calendario inicial:

• Argelia.

• Austria.

• Jordania.

El debut será frente a Argelia y posteriormente afrontará los compromisos contra Austria y Jordania.

Las probabilidades proyectadas por Goldman Sachs refuerzan la percepción de que el conjunto argentino continúa siendo uno de los equipos más competitivos del escenario internacional.

Brasil y las demás potencias detrás del podio

Inmediatamente después de España, Francia y Argentina aparece Brasil.

El modelo le concede:

• 96,1% de posibilidades de clasificar a octavos de final.

Detrás del conjunto brasileño se ubican otras selecciones históricas:

• Alemania: 95%.

• Países Bajos: 94,3%.

• Inglaterra: 94,1%.

• Portugal: 90,2%.

También figuran entre los equipos mejor posicionados:

• Colombia: 87,4%.

• Croacia: 87,4%.

La cuenta regresiva hacia la gran definición

El Mundial 2026 reunirá a 40 selecciones con un objetivo común: incorporarse al reducido grupo de campeones de la historia.

Actualmente, ese selecto listado está integrado por:

• Brasil (cinco títulos).

• Italia (cuatro).

• Alemania (cuatro).

• Argentina (tres).

• Francia (dos).

• Uruguay (dos).

• Inglaterra (uno).

• España (uno).

La gran final se disputará el próximo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey, escenario donde se conocerá al nuevo campeón del mundo.

Antes de llegar a esa instancia, las selecciones deberán atravesar una exigente fase de grupos. Según el análisis elaborado por Goldman Sachs, España, Francia y Argentina parten con ventaja sobre el resto de los competidores y aparecen como los equipos mejor posicionados para avanzar con firmeza en la carrera hacia el título más importante del fútbol mundial.