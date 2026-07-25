Estudiantes de Río Cuarto venció por la mínima a Tigre en su debut en el Torneo Clausura

Estudiantes de Río Cuarto venció por la mínima a Tigre y obtuvo sus primeros 3 puntos, en condición de local, en la primera fecha del Torneo Clausura 2026.

El único tanto del partido lo hizo el capitán del equipo de 34 años, Sergio Ojeda, a los 25 minutos del segundo tiempo, cumpliendo con la ley de "dos cabezazos en el área se convierte en gol", desde un córner realizado por Nicolás Talpone y un desvió de Matías Valenti.

Con el triunfo, los "Leones" lograron cortar una racha negativa de 12 encuentros sin conocer la victoria e igualo en puntos, en la Zona B, con Argentinos JR, Belgrano de Córdoba, Racing y Huracán que ganaron sus respectivos partidos en la primera jornada de la segunda etapa en la temporada 2026.

El último partido fue 2 a 0 ante Huracán en el Estadio de Cuidad de Río Cuarto con tantos de Mateo Bajarnich y Gabriel Alanís por la séptima fecha del Torneo Apertura.

Mientras que el "Matador" venía de una importante victoria ante Nacional de Uruguay por una goleada de 3-0, en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo por el partido de ida en la fase de Play Off de la Copa Sudamericana.

El encuentro comenzó con un remate de Siro Rosane, desde fuera del área desviado hacia arriba del arco para que Estudiantes tenga su primera llegada al arco rival, pero sería el único en los primeros 45 mintuos debido a que Tigre tomo la pelota y sin tanta claridad llegó con 3 ataques que no prosperaron.

Una vez en el complemento, los "Leones" volvieron a llegar pero desde arriba con el Agustín Quiroga con una excelente respuesta del arquero del matador, Felipe Zenobio, al desviar el remate más claro a los 7 minutos.

A los 20´, Gonzalo "Pity" Martínez remata al segundo palo por debajo, desde fuera del área luego de que le quede un rebote tras una pared, que el arquero "Celeste", Lucas Bruera saca con lo justo al tiro de equina.

Cinco minutos más tarde, llegó el cabezazo de Sergio Ojeda luego de un centro de Rosane que conecto en el aire de manera desviada Matías Valenti, para que el estadio Antonio Candini explote para gritar el primer tanto del campeonato y el único del partido que les hizo conseguir 3 puntos en la Zona B, posicionándose quinto parcialmente.

El próximo partido de Estudiantes de Río Cuarto será ante Argentinos Jr, este martes 28, a partir de las 21:15 en la Paternal por la segunda fecha del Torneo Clausura.

Mientras que Tigre deberá medirse en el partido de vuelta frente a Nacional de Uruguay, este lunes desde las 19:00, en Victoria con una ventaja de 3-0, el sábado tendra su segunda cita en el la liga nacional contra Racing, nuevamente en condición de visitante.