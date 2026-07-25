Newell's le ganó a Talleres y amargó el estreno de Sampaoli

Newell´s Old Boys venció por la mínima a Talleres de Córdoba, en el encuentro disputado en el estadio Marcelo Bielsa por la primera fecha del Torneo Clausura.

El único gol del partido que le dio el triunfo a la "Lepra" lo hizo Matías "El Zorro" Cóccaro desde los 12 pasos tras una falta provocada por Valentín Fascendini a Walter Mazzanti.

El encuentro se vio abordado por los reconocimientos de la hincha y los jugadores de Newell´s hacia la Selección argentina y su capitán, Lionel Messi con banderas que tenían la imagen del astro rosarino con la Copa Mundial, de niño con la vestimenta del club y escritas con las frases: "Gracias a la Selección por unir y hacer feliz al pueblo argentino", "Gracias Selección. Héroes eternos. El mundo reconoce a la Scaloneta".

Una vez con la pelota en juego, "El Zorro" avisó a los 8 minutos rematando de primera, que fue tapado por el arquero, Ezequiel Unsain, tras un centro de Walter Núñez.

A los 35´ Unsain, volvería a salvar con el puño, tras un centro al medio del área y minutos más tarde, cuando la "Lepra" cobro el tiro de esquina, Jerónimo Russo desaprovecho una pelota que se encontró en territorio rival, tirando la pelota por arriba del travesaño.

A los 8 del complemento, el local, con centro de Cabrera hacia Cóccaro que aguanta al defensor y de cabeza hacia adelante, Valentín Fascendini termina haciendo penal contra Walter Mazzantti.

Con un penal muy bien ejecutado, "El Zorro" adelantó a Newell´s con el único tanto del partido, que le dio el triunfo y los primeros 3 puntos al equipo rosarino.

El encuentro continuo en jugadas claras para ambos equipos, donde la suerte y los arquero actuaron para que el resultado no tenga cambios.

A los 20 minutos Rick se perdió el empate de Talleres, luego de que Josue Reinatti, le tapara el mano a mano luego de una corrida de un área a la otra.

A pesar del empuje del equipo cordobés, se le sumó la expulsión de Roman Riquelme por doble amarilla, y minutos más tarde, el arquero "leproso", Reinatti volvió a ser figura con una tapada espectacular a puro reflejo a Augusto Schott, para conservar la ventaja,

De esta manera Newell´s consiguió su primera victoria por 1-0 en el campeonato ante el equipo dirigido por Jorge Sampaoli, que hizo su estreno en el fútbol argentino.