Argentina volvió a brillar en los Juegos Suramericanos: ganó 21 medallas en el segundo día de competencia

La delegación argentina tuvo una segunda jornada sobresaliente en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con una cosecha que le permitió ampliar su cantidad de medallas y mantenerse en los primeros lugares de la clasificación general.

Los deportistas nacionales consiguieron durante el segundo día de competencia un total de 21 medallas, distribuidas en nueve de oro, cuatro de plata y ocho de bronce. Con este resultado, Argentina llegó a 32 preseas acumuladas en los primeros dos días del certamen que se desarrolla entre Santa Fe, Rosario y Rafaela.

El rendimiento alcanzado permitió que el equipo nacional se ubicara en el segundo puesto del medallero general, solamente por detrás de Brasil, que continúa como líder de la clasificación después de las dos primeras jornadas. El medallero argentino quedó compuesto por 12 medallas de oro, cinco de plata y 15 de bronce, para completar las 32 preseas obtenidas hasta el momento.

El oro de Joel Contreras en mountain bike

Entre los resultados más destacados de la jornada del lunes apareció la actuación de Joel Contreras, quien consiguió la medalla de oro en el cross-country olímpico masculino de mountain bike.

El deportista mendocino se impuso en Rafaela, luego de completar los ocho giros establecidos para la competencia en un tiempo de 1 hora, 24 minutos y 37 segundos. La victoria de Contreras significó uno de los títulos que aportaron al crecimiento de la cosecha argentina durante la segunda jornada y se convirtió en uno de los resultados destacados de la participación nacional en Santa Fe 2026.

El triunfo en mountain bike formó parte de una jornada en la que los oros argentinos llegaron desde distintas disciplinas, mostrando una actuación distribuida entre varias especialidades deportivas.

La gimnasia artística aportó varios resultados destacados

La gimnasia artística también tuvo una jornada brillante para Argentina. Julieta Lucas consiguió la medalla de oro en el all around individual femenino, mientras que el seleccionado argentino alcanzó además la medalla dorada en la competencia por equipos femenina.

A esta actuación se sumó Emilia Acosta, quien obtuvo una presea en la prueba individual. La participación argentina en gimnasia artística también había dejado una medalla de bronce en la competencia por equipos masculina, ampliando la presencia nacional en una disciplina que tuvo un papel destacado durante estas primeras jornadas de los Juegos Suramericanos.

De esta manera, la gimnasia aportó tanto resultados individuales como colectivos a una delegación que logró sostener una importante cosecha en el segundo día de actividad.

Más medallas en el esgrima

Esgrima: otros dos campeonatos para Argentina

Los títulos argentinos también llegaron desde la esgrima, disciplina en la que el país consiguió dos medallas doradas durante la jornada. Isabel Di Tella se consagró campeona en la espada individual femenina, mientras que Augusto Servello ganó el florete individual masculino.

Ambos resultados contribuyeron a las nueve medallas de oro obtenidas por Argentina durante el lunes y reforzaron el protagonismo de la delegación en distintas especialidades.

La diversidad de disciplinas que aportaron preseas fue una de las características de esta segunda jornada, con resultados provenientes tanto de deportes individuales como de competencias por equipos.

La natación también fue protagonista

Otra de las disciplinas que tuvo un papel central durante el segundo día fue la natación. La actividad desarrollada en el Centro Acuático permitió que la delegación argentina sumara varias medallas. La programación incluyó finales correspondientes a distintas pruebas individuales y relevos, que aportaron nuevas preseas a la cosecha nacional.

La participación de la natación se incorporó así a una jornada de resultados variados, en la que Argentina consiguió ampliar su medallero desde diferentes escenarios de competencia y con representantes de numerosas disciplinas.

Más medallas

La jornada también dejó buenas noticias en aquellas disciplinas que tuvieron sus primeras competencias dentro de Santa Fe 2026. Argentina consiguió una medalla en e-sports y sumó además preseas en especialidades como ecuestre y patinaje de velocidad.

En el deporte ecuestre, el equipo de adiestramiento alcanzó el tercer puesto y obtuvo una medalla de bronce. El conjunto estuvo integrado por Verónica Malberti, Federico De Michelis, Leonardo Godoy y Diane Amendolara.

El resultado permitió incorporar una nueva presea a la cosecha argentina y mostró la variedad de disciplinas que ya comenzaron a aportar resultados para la delegación nacional.

El medallero argentino tras dos jornadas

Después del segundo día de competencia, Argentina acumula 32 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La distribución es la siguiente:

Medallas de oro: 12.

12. Medallas de plata: 5.

5. Medallas de bronce: 15.

15. Total: 32 preseas.

Durante la segunda jornada, específicamente, la delegación consiguió:

9 medallas de oro.

4 medallas de plata.

8 medallas de bronce.

Total del segundo día: 21 medallas.

La diferencia entre el acumulado general y la producción de la segunda jornada responde a las preseas obtenidas durante el primer día de competencia, que completan el actual registro argentino.

Brasil lidera y Argentina se mantiene como escolta

Con dos jornadas disputadas, Brasil continúa al frente del medallero general, mientras que Argentina ocupa el segundo lugar.

La delegación nacional logró sostener su posición gracias a una segunda jornada de fuerte producción, en la que reunió 21 medallas y alcanzó las 32 desde el comienzo del certamen.

Los resultados obtenidos por Joel Contreras en mountain bike, Julieta Lucas y los equipos de gimnasia artística, Isabel Di Tella y Augusto Servello en esgrima, junto con los aportes de la natación, e-sports, ecuestre y patinaje de velocidad, conformaron una jornada de amplio protagonismo argentino.

Así, después de dos días de actividad en Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina se mantiene como escolta de Brasil y continúa sumando preseas en distintas disciplinas. La cosecha de 21 medallas durante el segundo día elevó a 32 el total nacional, con 12 oros, cinco platas y 15 bronces, en el comienzo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.