Facundo Nieva Biza hizo historia para Catamarca y debutó en los Juegos Suramericanos

Los Juegos Suramericanos 2026 tienen a Catamarca como protagonista desde la primera jornada de participación de sus atletas, con el debut de Facundo Nieva Biza. El patinador capitalino se convirtió en el primer catamarqueño de los seis atletas locales que participan en esta edición de los Odesur en salir a competencia.

Su presentación se produjo esta tarde, en la modalidad Solo Dance Masculino - Danza Estilo, donde consiguió el segundo mejor puntaje de la jornada. Nieva Biza alcanzó los 68.28 puntos, una marca que lo ubicó inmediatamente detrás del colombiano Brayan Carreño, quien obtuvo 70.43.

El resultado coloca al representante catamarqueño en una posición destacada en el inicio de su participación en los Juegos Suramericanos y abre, además, una nueva instancia competitiva para un deportista que llega a Santa Fe después de haber protagonizado un importante antecedente internacional.

El antecedente que potencia su llegada

La presencia de Facundo Nieva Biza en los Odesur 2026 se produce después de su consagración en el Panamericano de Patín Artístico en el Parque Olímpico de la provincia de Buenos Aires en julio. En esa ocasión el patinador capitalino se quedó con el primer puesto en la modalidad Free Dance, logrando una actuación brillante al superar al múltiple campeón mundial, el colombiano Brayan Carreño.