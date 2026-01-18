Arranca la Copa Argentina 2026: el torneo que tiene acceso directo a la Libertadores l

La Copa Argentina 2026 pone primera este domingo con dos encuentros que marcan el inicio de una nueva edición de uno de los torneos más codiciados del fútbol nacional. No solo está en juego un título oficial, sino también un premio mayor: el acceso directo a la Copa Libertadores, el máximo certamen continental y el que mayores ingresos económicos otorga a los clubes participantes. Con apenas seis partidos ganados, cualquier equipo puede levantar una estrella y asegurarse un lugar en la competencia internacional, una combinación que explica por qué la Copa Argentina se convirtió en un objetivo prioritario para instituciones de todas las categorías.

El encargado de abrir la acción será el vigente campeón, Independiente Rivadavia de Mendoza, que desde las 19.00 enfrentará a Estudiantes de Buenos Aires en el estadio Único La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis. El encuentro será televisado por TyC Sports y tendrá un atractivo adicional: el ganador se medirá en la siguiente instancia con Tigre o Claypole, en un cruce que ya empieza a delinear un camino exigente desde las primeras fases.

La Lepra mendocina llega a este estreno con el orgullo de haber conquistado su primer título oficial de alcance nacional, logro que la convirtió en el primer club de Mendoza en consagrarse en una competencia organizada por la AFA. Aquella coronación se produjo tras una final intensa ante Argentinos Juniors, definida por penales, y significó un hito para la institución. Sin embargo, el debut en esta edición encontrará al equipo con una baja sensible: ya no contará con el colombiano Sebastián Villa, una de las figuras del ciclo anterior.

El rival será el mismo que Independiente Rivadavia eliminó en el inicio de su campaña consagratoria: Estudiantes de Buenos Aires, considerado el representante histórico más destacado del Ascenso dentro de la Copa Argentina. El conjunto de Caseros fue semifinalista en las ediciones 2012-2013 y 2019, y cada nueva participación renueva su aspiración de volver a meterse entre los protagonistas del torneo.

Para este compromiso, el entrenador Alfredo Berti apostaría por una formación integrada por Ramiro Macagno; Alejo Osella, Iván Villalba, Sheyko Studer y Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, José Florentín y Gonzalo Ríos; Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Alex Arce, con la intención de sostener la identidad competitiva que llevó al club a lo más alto.

Más tarde, desde las 21.15, será el turno del segundo partido de la jornada inaugural. Lanús, reciente campeón de la Copa Sudamericana, enfrentará por primera vez de manera oficial a Sarmiento de La Banda, representante del Torneo Federal A. El cruce se disputará en el estadio Ciudad de Caseros, también con televisación de TyC Sports, y el ganador avanzará para medirse con Instituto de Córdoba o Atlanta.

Para el Granate, este encuentro marcará el inicio de una nueva temporada con expectativas altas, respaldadas por el título internacional obtenido recientemente. Enfrente estará un Sarmiento de La Banda que repite presencia en el cuadro principal de la Copa Argentina y que llega con la ilusión de dar un paso histórico: alcanzar por primera vez los 16avos de Final.

Con este doble programa, la Copa Argentina 2026 comienza a rodar y vuelve a confirmar su esencia: un torneo federal, imprevisible y cargado de oportunidades, donde gigantes y equipos del Ascenso se cruzan en igualdad de condiciones, con la Libertadores como premio mayor en el horizonte.