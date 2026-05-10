Así formará River este domingo para enfrentar a San Lorenzo: vuelve Aníbal Moreno

River Plate afrontará este domingo uno de los compromisos más importantes del semestre cuando reciba a San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura. En la previa del encuentro que se disputará desde las 19 en el estadio Monumental, el entrenador Eduardo Coudet confirmó la lista de futbolistas convocados y dejó definidas varias certezas respecto del equipo que buscará avanzar de ronda.

La principal novedad pasa por el regreso de varios futbolistas considerados titulares habituales dentro de la estructura del equipo. Luego de haber presentado una formación alternativa en la victoria 2-1 frente a Carabobo en Venezuela por la Copa Sudamericana, el DT volverá a apostar por una alineación con mayor experiencia y presencia de referentes.

En ese contexto, reaparecen nombres importantes como Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Tomás Galván y Aníbal Moreno, quienes retornan tras haber tenido descanso en el compromiso internacional.

La recuperación de jugadores lesionados también modificó el panorama del plantel en las últimas horas y le permitió a Coudet ampliar las variantes disponibles para afrontar un partido de eliminación directa.

El regreso de Fausto Vera y Sebastián Driussi

Dentro de las novedades más relevantes de la convocatoria aparecen los retornos de Fausto Vera y Sebastián Driussi, quienes dejaron atrás sus respectivas lesiones y volvieron a entrenarse junto al resto del grupo desde el lunes.

Ambos futbolistas no viajaron a Venezuela para enfrentar a Carabobo debido a que fueron preservados por el cuerpo técnico, que priorizó su recuperación completa pensando justamente en el compromiso frente a San Lorenzo. Ahora, ya recuperados, los dos fueron incluidos nuevamente entre los convocados y hasta podrían integrar la formación titular en el duelo por los octavos de final.

El regreso de Driussi representa una alternativa importante para el ataque del equipo, mientras que Vera vuelve a convertirse en una pieza clave para el mediocampo junto a Aníbal Moreno.

La apuesta de Coudet para un partido decisivo

El entrenador del Millonario parece decidido a respaldarse en la base titular habitual para afrontar el primer gran cruce eliminatorio del torneo local. Tras el triunfo ante Carabobo por la Copa Sudamericana, River regresó rápidamente a Buenos Aires para preparar el encuentro ante el Ciclón, en una semana marcada por la administración de cargas físicas y la recuperación de futbolistas.

La intención del cuerpo técnico es presentar un equipo con mayor equilibrio y experiencia, especialmente en una instancia donde cualquier error puede resultar decisivo. En ese escenario, River contaría con una formación integrada por varios de los nombres que habitualmente conforman el once principal.

La probable alineación sería la siguiente:

Santiago Beltrán

Gonzalo Montiel

Lucas Martínez Quarta

Lautaro Rivero

Marcos Acuña

Aníbal Moreno

Fausto Vera

Tomás Galván

Ian Subiabre o Kendry Páez

Facundo Colidio

Sebastián Driussi

La única duda que mantiene Coudet aparece en el sector ofensivo, donde Ian Subiabre y Kendry Páez disputan un lugar dentro de la formación inicial.

Los futbolistas que quedaron afuera

La lista de convocados también dejó algunas ausencias relevantes. Entre ellas aparece nuevamente el caso de Kevin Castaño, quien volvió a quedar fuera de la nómina pese a haber viajado anteriormente a Venezuela.

Además, tampoco fueron incluidos varios juveniles que habían tenido participación reciente dentro de las convocatorias del plantel profesional. Los futbolistas que no integran la lista son Ulises Giménez, Juan Cruz Meza, Santiago Lencina, Lautaro Pereyra y Agustín Ruberto.

La decisión refleja la intención del entrenador de reducir el margen de improvisación y apoyarse en futbolistas con mayor experiencia para un encuentro de máxima exigencia.

El Monumental, escenario de un cruce decisivo

River y San Lorenzo se enfrentarán por los octavos de final del Torneo Apertura en un duelo que se disputará este domingo desde las 19 en el estadio Monumental.

El encuentro contará con transmisión de ESPN Premium y tendrá como árbitro a Sebastián Zunino.

El partido representa uno de los cruces más atractivos de la instancia eliminatoria y marcará el inicio de una etapa decisiva para el equipo de Eduardo Coudet, que buscará consolidar su funcionamiento y avanzar en la pelea por el título.

Con el regreso de varios titulares y la recuperación de futbolistas importantes, River intentará presentarse con su estructura más sólida ante un San Lorenzo que también llega con la intención de dar el golpe en el Monumental.