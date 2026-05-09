Con goles de Messi y De Paul, Inter Miami le ganó a Toronto

Inter Miami venció 4 a 2 a Toronto FC como visitante, por una nueva fecha de la Major League Soccer, en una tarde con fuerte protagonismo argentino: Lionel Messi marcó un gol y dio dos asistencias, mientras que Rodrigo De Paul también convirtió y fue clave en el triunfo.

El equipo de Florida abrió el marcador sobre el cierre del primer tiempo, a los 44 minutos, con un golazo de De Paul, quien capturó un rebote tras un tiro libre y sacó una volea para poner el 1 a 0 en el BMO Field.

Ya en el complemento, Luis Suárez amplió la diferencia a los 56 minutos, tras una asistencia de Messi, y luego Sergio Reguilón puso el 3 a 0, también luego de una intervención decisiva del capitán argentino.

A los 75 minutos llegó el tanto de Messi, asistido por De Paul, para el 4 a 0 parcial. Con esa conquista, el rosarino alcanzó las 100 contribuciones de gol en la MLS —59 tantos y 41 asistencias— en apenas 64 partidos, récord absoluto de velocidad para la liga.

Toronto descontó en el cierre con un doblete de Emilio Aristizábal, a los 82 y 90 minutos, pero no logró poner en riesgo la victoria de Inter Miami, que terminó festejando un triunfo importante fuera de casa.

Con este resultado, Inter Miami quedó segundo en la Conferencia Este, con 22 puntos, producto de seis triunfos, cuatro empates y dos derrotas, mientras que Toronto se ubica noveno, con 14 unidades.

La actuación de Messi y De Paul volvió a dejar señales positivas para la Selección argentina en la previa del Mundial, ya que ambos fueron determinantes en una victoria que le permitió a Inter Miami recuperarse y mantenerse en la pelea por los primeros puestos.