Unión metió batacazo y le ganó a Independiente Rivadavia en Mendoza

Unión de Santa Fe dio otro golpe en los playoffs del Torneo Apertura al vencer 2 a 1 a Independiente Rivadavia en el estadio Bautista Gargantini, resultado con el que eliminó a uno de los mejores equipos de la fase regular y avanzó a los cuartos de final.

El equipo dirigido por Leonardo Madelón pegó primero a los 33 minutos del primer tiempo, cuando Brahian Cuello recibió por derecha y sacó una volea potente para abrir el marcador. Ya en el complemento, a los 3 minutos, Cristian Tarragona amplió la diferencia tras un centro de Mateo Del Blanco y dejó al "Tatengue" 2 a 0 arriba.

Independiente Rivadavia reaccionó a los 24 minutos del segundo tiempo con el descuento de Fabrizio Sartori, asistido por Gonzalo Ríos, pero no le alcanzó para evitar una eliminación inesperada ante su gente.

El resultado tuvo impacto fuerte porque la "Lepra" había sido el mejor equipo de la fase regular, con 34 puntos y el primer puesto de la Zona B, mientras que Unión se había clasificado "por la ventana", con 21 unidades y dependiendo de otros resultados para meterse entre los ocho mejores de la Zona A.

La victoria del conjunto santafesino profundizó una tendencia llamativa en el inicio de los cruces: hasta ahora, los visitantes vienen dando los golpes en los partidos eliminatorios, en una instancia que parecía pensada para premiar a los mejores ubicados de la fase regular.

Unión, que llegó cuestionado por su cierre irregular en la etapa clasificatoria, volvió a encontrar respuestas en un partido límite y se quedó con una clasificación que lo mete entre los ocho mejores del campeonato.

El "Tatengue" jugará los cuartos de final ante Belgrano, según el cuadro establecido para esta etapa del Apertura.