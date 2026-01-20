Australian Open: Sebastián Báez debuta en singles y se festejan importantes triunfos en dobles

El Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, puso en marcha una nueva ilusión para el tenis argentino en Melbourne, donde los representantes nacionales comenzaron a transitar el certamen con resultados alentadores. Este lunes se produce el debut de Sebastián Báez en el cuadro de singles masculino, mientras que en el dobles ya se registraron importantes triunfos que permiten soñar con un recorrido prolongado en el torneo.

Báez, actual 36° del ranking ATP, atraviesa un gran comienzo de año y llega a Australia con confianza luego de haber sido finalista del ATP de Auckland, donde mostró un nivel sólido y competitivo. En su estreno en el cuadro individual, el argentino enfrenta al francés Giovanni Mpetshi Perricard (61°), en un encuentro programado en la cancha 5, con la expectativa de extender su buen momento y avanzar a la segunda ronda.

El desafío no será sencillo para el tenista bonaerense, ya que Mpetshi Perricard es un jugador de potencia y servicio contundente, especialmente peligroso en superficies rápidas como las de Melbourne. Sin embargo, Báez apuesta a su regularidad desde el fondo de la cancha, su capacidad de lucha y la confianza acumulada en las primeras semanas del año para imponer su juego.

Mientras tanto, el dobles masculino ya dejó resultados positivos para la Argentina. En una de las actuaciones destacadas de la jornada, Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli se impusieron con autoridad ante los kazajos Andrey Golubev y Aleksandr Nedovyesov, por 6-3 y 6-4, en un partido sólido de principio a fin. Con este triunfo, la dupla argentina avanzó a la segunda ronda, ratificando su buen entendimiento dentro de la cancha.

Otro de los momentos salientes llegó de la mano de los hermanos Francisco y Juan Manuel Cerúndolo, quienes superaron un compromiso exigente frente a la dupla integrada por Hugo Nys y Edouard Roger-Vasselin. En un encuentro cambiante y de alta intensidad, los argentinos lograron imponerse por 6-4, 2-6 y 6-3, mostrando carácter y eficacia en los puntos decisivos para sellar la victoria.

La participación argentina en el dobles continuará a lo largo de la jornada con más protagonistas. En el cuadro femenino, Solana Sierra tendrá su debut junto a Iryna Shymanovich, cuando enfrenten a Olga Danilovic y Anastasia Potapova. El encuentro está programado en la cancha 8, en el tercer turno, a partir de las 23 horas, y marcará una nueva oportunidad para que el tenis nacional siga sumando presencia en el certamen.

El Abierto de Australia vuelve a ser, como cada año, un escenario de alta exigencia para los jugadores argentinos, que buscan consolidarse en el circuito y sumar puntos clave en el inicio de la temporada. La combinación entre experiencia, juventud y buenos resultados en las primeras jornadas alimenta las expectativas de un torneo positivo para la delegación albiceleste.

Abierto de Australia 2026: cómo ver los partidos en vivo

Todos los partidos de los tenistas argentinos en el Abierto de Australia se pueden seguir en vivo por televisión a través de las señales de ESPN y ESPN 2. En tanto, quienes opten por el streaming podrán hacerlo mediante la plataforma Disney+, disponible en todos los dispositivos para usuarios abonados, con cobertura completa del torneo.

