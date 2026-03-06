Messi en la Casa Blanca: la pregunta de Trump que reavivó el debate sobre si él es mejor que Pelé

La Casa Blanca fue escenario de un encuentro que combinó política, deporte y simbolismo institucional. El Inter Miami, reciente campeón de la Major League Soccer (MLS) 2025, fue recibido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una ceremonia que destacó el logro deportivo del equipo y el impacto internacional de su principal figura: Lionel Messi.

En medio del acto oficial, el mandatario introdujo un momento inesperado que captó la atención de los presentes. Al referirse al astro argentino, Trump lanzó una pregunta abierta que reavivó uno de los debates más recurrentes del fútbol mundial: la comparación entre Messi y el legendario brasileño Pelé.

La escena generó una reacción inmediata en la sala y terminó por convertirse en uno de los momentos más comentados del homenaje al conjunto de Florida.

Lionel Messi se encontró por primera vez con el presidente norteamericano, Donald Trump, en una ceremonia que tuvo lugar este jueves en la Casa Blanca.



En un divertido cruce entre ambos, el mandatario preguntó a la audiencia a quién preferían, si a Messi o a Pelé. "Yo creo que... pic.twitter.com/BrXyj7yR74 \— LA NACION (@LANACION) March 5, 2026

Un recibimiento histórico en la Casa Blanca

La ceremonia comenzó con palabras del presidente estadounidense, quien subrayó el carácter especial del encuentro y el contexto deportivo que lo motivó. El Inter Miami llegó a la residencia presidencial tras haberse consagrado campeón de la MLS 2025, logro que le permitió ser parte de la tradicional invitación que la presidencia de Estados Unidos realiza a equipos campeones.

Trump destacó el significado de recibir al futbolista argentino en ese espacio institucional. "Hoy estamos encantados de recibir a los campeones de la Copa MLS 2025, Inter Miami... y es un gran privilegio para mí decir lo que ningún presidente estadounidense ha tenido la oportunidad de decir antes: ¡bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi!", expresó el mandatario.

Durante el acto, el presidente también recibió un obsequio simbólico por parte del club: una camiseta rosa del Inter Miami con el dorsal 47, número que hace referencia a la posición que Trump ocupa en la secuencia presidencial de Estados Unidos.

La pregunta que encendió el debate Messi-Pelé

Uno de los momentos más llamativos de la ceremonia ocurrió cuando Trump decidió involucrar a los presentes en una comparación histórica del fútbol. Mientras hablaba sobre la capacidad competitiva de Messi, el presidente se detuvo para elogiar su impacto inmediato en el fútbol estadounidense.

"Leo, vos viniste y ganaste. Eso, con toda la presión, no lo hacen muchos", afirmó.

Luego, el mandatario planteó la pregunta que marcó el tono del encuentro:

"No lo sé. Puede que seas mejor que Pelé. Pelé era bastante bueno. ¿Quién es mejor? ¿Él o Pelé?".

La consulta generó una reacción espontánea en la sala. La respuesta de los asistentes fue unánime a favor del futbolista argentino, mientras Messi respondía con una pequeña sonrisa.

Trump también bromeó sobre las preferencias deportivas de su hijo, quien —según relató— admira tanto a Messi como a Cristiano Ronaldo, otro de los nombres que suele aparecer en el debate sobre los mejores futbolistas de la historia.

Messi y los reconocimientos institucionales en Estados Unidos

El homenaje en la Casa Blanca se inscribe dentro de una secuencia reciente de distinciones institucionales otorgadas al astro argentino. A comienzos de 2025, el entonces presidente Joe Biden le había concedido a Messi la Medalla Presidencial de la Libertad, la máxima condecoración civil de Estados Unidos.

En aquella ocasión, el futbolista agradeció "el profundo honor" de la distinción, aunque posteriormente el Inter Miami informó que no podría asistir a la ceremonia prevista para el 4 de enero debido a compromisos previos de agenda.

Ese reconocimiento tuvo además un carácter histórico:

Messi se convirtió en el primer argentino en recibir la Medalla Presidencial de la Libertad.

También fue el primer futbolista varón en obtener esta condecoración.

En 2022, la distinción había sido otorgada a Megan Rapinoe, ex capitana de la selección femenina de Estados Unidos.

La tradición presidencial detrás del homenaje

La invitación al Inter Miami forma parte de una tradición histórica en la presidencia estadounidense. Cada año, la Casa Blanca convoca a equipos campeones de diferentes disciplinas deportivas, tanto profesionales como universitarias.

Este gesto institucional refleja la importancia del deporte en la cultura pública y en la diplomacia simbólica de Estados Unidos, donde las celebraciones deportivas se integran al calendario oficial de la presidencia.

En esta ocasión, una de las figuras vinculadas al club no estuvo presente en la ceremonia. Según informó CNN, David Beckham se encontraba en Europa, participando en un desfile de moda de su esposa.

Antes del próximo desafío en la MLS

El homenaje tuvo lugar además en un momento clave del calendario deportivo del Inter Miami. La ceremonia se realizó en la antesala del partido frente a DC United, correspondiente a la tercera jornada de la MLS.

El encuentro está programado para el sábado a las 18:30 (hora argentina) y representa una nueva oportunidad para que el equipo continúe consolidando su campaña en el inicio del campeonato.

Con Lionel Messi como figura central, el Inter Miami busca mantener sus aspiraciones en la liga estadounidense, mientras su presencia en la Casa Blanca reafirma el impacto deportivo y cultural que el club ha alcanzado tras conquistar el título de la MLS 2025.

