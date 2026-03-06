Piastri lideró en Australia: Colapinto terminó 18° en una jornada complicada

La primera jornada de actividad en el Gran Premio de Australia dejó señales claras en la tabla de tiempos y múltiples incidentes en pista. El piloto local Oscar Piastri encabezó la segunda sesión de entrenamientos libres, posicionando a McLaren como uno de los protagonistas del inicio del fin de semana.

El australiano logró el mejor registro de la jornada con 1m 19.729s, superando a los pilotos de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, Kimi Antonelli y George Russell, quienes completaron el podio provisional de tiempos en la FP2.

En contraste, el argentino Franco Colapinto finalizó 18°, a 2.890 segundos del líder, en una jornada que dejó pocas señales de progreso para el equipo Alpine F1 Team respecto a lo visto en la primera sesión de entrenamientos.

Un inicio intenso en la segunda práctica

La segunda sesión del día comenzó con varios pilotos saliendo rápidamente a pista tras una FP1 marcada por problemas técnicos y revisiones preventivas. Entre ellos estaba el vigente campeón del mundo, Lando Norris, quien había perdido gran parte de la primera práctica debido a controles preventivos en la caja de cambios de su monoplaza.

Los primeros minutos estuvieron marcados por situaciones tensas en el pit lane. George Russell protagonizó un roce con el coche de Arvid Lindblad, piloto novato del equipo Racing Bulls, en un forcejeo en la salida de boxes.

Poco después, Franco Colapinto fue visto reduciendo drásticamente la velocidad en pista, lo que obligó a Lewis Hamilton a realizar una maniobra evasiva de último momento para evitar el contacto. Ambos incidentes quedaron registrados por los comisarios deportivos, que anunciaron su investigación posterior a la sesión.

Problemas mecánicos y maniobras al límite

La sesión continuó con nuevos inconvenientes en boxes. El tricampeón mundial Max Verstappen sufrió un contratiempo cuando su monoplaza RB22 se caló, quedando detenido en la salida del garaje. El equipo debió realizar una maniobra de rescate para devolver el coche al box y reiniciarlo antes de intentar una vuelta rápida.

A diferencia de la primera práctica, varios equipos optaron por utilizar neumáticos duros para recopilar datos de cara a la carrera del domingo, prevista a 58 vueltas. En ese contexto, los Mercedes de Antonelli y Russell comenzaron a marcar tiempos competitivos, superando inicialmente los registros de Hamilton.

Mientras tanto, el español Fernando Alonso regresó a pista tras un presunto problema con la unidad de potencia que había afectado su participación al inicio del día. El piloto completó una vuelta lenta antes de regresar nuevamente a boxes sin registrar tiempo oficial.

Su compañero en Aston Martin F1 Team, Lance Stroll, logró completar un giro, aunque se mantuvo en los últimos lugares de la clasificación.

Mercedes se ilusiona y Piastri responde

La escudería Mercedes mostró un rendimiento destacado tras una discreta FP1. Kimi Antonelli fue el primer piloto en bajar la barrera del 1 minuto 19 segundos, cuando la sesión alcanzaba su punto medio.

Sin embargo, el dominio no fue absoluto. George Russell cometió un error en la curva 3, bloqueando neumáticos y deslizándose sobre la grava. Más tarde, Lewis Hamilton repetiría una maniobra similar en el mismo sector del circuito.

En ese contexto, el héroe local Oscar Piastri logró recuperar la primera posición, consolidando su liderazgo en los cronometrajes.

En la parte alta de la tabla, los equipos esperados entre los protagonistas ocuparon los primeros puestos, con una excepción destacada: Arvid Lindblad, quien volvió a demostrar que su rendimiento en la FP1 —donde había sido quinto— no había sido casualidad.

Incidentes en los minutos finales

A diez minutos del final, Max Verstappen volvió a ser protagonista al sufrir un sobreviraje a alta velocidad en la curva 10, lo que lo llevó a salir por la grava y dañar el suelo de su monoplaza.

Otros pilotos también enfrentaron dificultades en el cierre de la sesión. Carlos Sainz Jr., piloto de Williams Racing, debió regresar a boxes tras completar apenas diez vueltas debido a problemas no especificados.

El mexicano Sergio Pérez, que compite para Cadillac Formula One Team, provocó un Coche de Seguridad Virtual al detenerse a un costado de la pista por un presunto problema hidráulico. El piloto ya había perdido gran parte de la sesión por un fallo en un sensor, lo que le impidió registrar un tiempo competitivo.

Lo que viene en el fin de semana

Tras completar las dos primeras sesiones de entrenamientos, pilotos y equipos disponen ahora de una tarde para analizar los datos obtenidos en pista.

El siguiente paso del fin de semana será la tercera sesión de entrenamientos libres, programada para las 22:30 horas del viernes en Argentina, donde las escuderías buscarán ajustar sus monoplazas antes de la clasificación y de la carrera del domingo.