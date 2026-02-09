Barracas Central venció a Gimnasia y logró su primer triunfo en el Apertura

Barracas Central derrotó a Gimnasia y Esgrima La Plata por 2-0 en un partido en el que las jugadas de pelota parada fueron determinantes, en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia, por la cuarta fecha de la zona B del Torneo Apertura 2026.

El local se puso en ventaja a los 34 minutos de la primera etapa, con un remate alto del defensor Kevin Jappert y sentenció el triunfo en 16 del complemento, mediante un tiro libre del volante Iván Tapia.

Así, el "Guapo" alcanzó la décima posición del grupo, con cinco unidades, mientras que el elenco de Fernando Zaniratto es quinto con seis puntos, producto de dos triunfos de local y dos caídas como visitante.

En la próxima fecha, los dirigidos por Rubén Darío Insua visitarán a Rosario Central, el domingo 15 de febrero a las 22:00, mientras que el "Lobo" será local en una nueva edición del "Clásico platense", recibiendo a Estudiantes el mismo domingo, a partir de las 17:00.

La primera jugada de peligro fue para el local, en el primer minuto, con una conducción por el medio y posterior remate lejano del delantero Norberto Briasco, que remató alto y desviado.

A los 10 minutos llegó el "Lobo", mediante un remate desde el borde del área del extremo Jeremías Merlo, que encaró desde la izquierda hacia el medio y sacó un remate bajo, cruzado y cercano al poste derecho del arquero Marcelo Miño.

Un minuto más tarde, luego de una pared, el lateral Alexis Steimbach tiró un centro, que se desvió en el carrilero Rodrigo Insua y se cerró al primer palo, requiriendo una buena reacción de Miño para evitar el gol.

El "Guapo" convirtió a los 34 minutos del primer tiempo, cuando un córner cerrado al segundo palo del volante Iván Tapia generó una serie de cabezazos en el área chica, que terminó con una pelota suelta, rematada de primera al gol, con un disparo alto, por Kevin Jappert.

Barracas tuvo la primera llegada del complemento, a los cinco minutos, con un remate de media distancia de Insua, el cual salió bajo y centralizado, a las manos del arquero Nelson Insfran.

El segundo gol de la tarde se dio a los 16 minutos del segundo tiempo, cuando Iván Tapia sorprendió en un tiro libre lejano y metió un remate potente al primer poste, para el 2-0.

Cinco minutos más tarde, un buen pase filtrado hacia la derecha habilitó al enganche Gonzalo Maroni, que quedó mano a mano pero no definió bien, con un disparo ancho por el primer palo.

La visita se acercó a los 28 minutos, con un tiro libre al segundo palo que fue cabeceado por el defensor Renzo Giampaoli, aunque su remate dio en el costado externo de la red.

Gimnasia volvió a llegar cinco minutos después, cuando el extremo Maximiliano Zalazar encaró por derecha, amagó a tirar el centro y buscó un disparo bajo al primer palo, desviado por Miño al tiro de esquina.