Debutan seis tenistas argentinos en el Argentina Open

La actividad en el Argentina Open, el torneo de tenis ATP de Buenos Aires, continuará este martes con una intensa jornada en la que se desarrollarán siete partidos, incluidos varios con presencia de jugadores locales. Los primeros dos partidos serán a las 13, con TV de TyC Sports.

En el Court Central Guillermo Vilas jugará el argentino Juan Manuel Cerúndolo, quien tendrá un complicado cruce frente al alemán Daniel Altmaier, que llega a Buenos Aires, como el quinto preclasificado. A la misma hora, en la Cancha 2, se medirán el chileno Marcelo Tomás Barrios Vera y el brasilero Thiago Seyboth Wild.

Inmediatamente después de estos encuentros se disputarán otros dos partidos correspondientes a la jornada diurna. No antes de las 14:10, el argentino Román Burruchaga, que viene de alcanzar la final en el Challenger de Rosario, se las verá con el serbio Laslo Djere, mientras que el local y campeón de la edición 2024, Facundo Díaz Acosta, se medirá con el chileno Alejandro Tabilo.

La jornada diurna finalizará con el partido que está programado para las 17, que tendrá como protagonistas al peruano Ignacio Buse y al italiano Francesco Passaro.

Por otra parte, el partido entre Federico Coria y Matteo Berrettini, que será uno de los platos fuertes del día, iniciará a las 18 y marcará el comienzo de la jornada nocturna. El argentino llega tras una larga inactividad por problemas físicos, mientras que el italiano hace varios años que atraviesa un calvario con las lesiones.

Finalmente, no antes de las 20 será el último partido de la noche, cuando se enfrenten los argentinos Camilo Ugo Carabelli, que viene de ganar el Challenger de Rosario, con Francisco Comesaña.

Argentina Open - Programación del día

• 13:00- Court Central Guillermo Vilas / Juan Manuel Cerúndolo vs Daniel Altmaier

• 13:00- Cancha 2 / Marcelo Tomás Barrios Vera vs Thiago Seyboth Wild

• No antes de 14:10- Court Central Guillermo Vilas / Román Burruchaga vs Laslo Djere

• No antes de 14:10- Cancha 2 / Facundo Díaz Acosta vs Alejandro Tabilo

• 17:00- Court Central Guillermo Vilas / Ignacio Buse vs Francesco Passaro

• 18:00- Court Central Guillermo Vilas / Federico Coria vs Matteo Berrettini

• No antes de 20:00- Court Central Guillermo Vilas / Camilo Ugo Carabelli vs Francisco Comesaña