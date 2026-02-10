Boca Juniors presentó su tercera camiseta: un diseño inspirado en los murales de la Ribera

El Club Atlético Boca Juniors ha vuelto a ser el centro de la escena deportiva y comercial tras dar a conocer, en las últimas horas, su flamante nueva tercera equipación. Esta prenda se incorpora oficialmente a la colección de la temporada 2026, acompañando a la tradicional casaca azul y oro y a la indumentaria alternativa que el equipo ya venía utilizando.

El anuncio no fue un simple trámite administrativo; el lanzamiento se orquestó a través de un video institucional publicado en las plataformas oficiales del club, generando una reacción inmediata que, según reportes digitales, enloqueció a los hinchas.

Estética, diseño e inspiración urbana

La fisonomía de la nueva prenda rompe con la sobriedad absoluta al adoptar una propuesta visual que busca conectar de forma directa con la geografía de la Ribera. La camiseta es mayormente blanca, funcionando este color como un lienzo para resaltar los vivos azules y amarillos, que son los tonos históricos e innegociables de la institución.

El concepto central del diseño está profundamente arraigado en la cultura local: se encuentra inspirado en los murales característicos del barrio de La Boca. Esta influencia se materializa en el frente de la casaca a través de franjas con distintos degradados, una técnica visual donde los colores azul y amarillo se alternan de manera dinámica. Por su parte, las mangas son blancas con detalles azules, manteniendo una coherencia estética con el resto del conjunto.

Protagonistas y el misticismo del barrio

La producción audiovisual de presentación fue diseñada para evocar la pertenencia. En el video se pueden apreciar diversos murales emblemáticos que decoran las calles aledañas a la Bombonera, integrando la indumentaria con el paisaje cotidiano del hincha. Como pieza central del relato publicitario, aparece un cartel con la leyenda "Dale Boca, dale", frase que termina funcionando como el slogan oficial de esta nueva línea de ropa.

Para validar el lanzamiento, el club convocó a figuras de peso del plantel profesional masculino. Los rostros principales del video fueron las estrellas internacionales Edinson Cavani, Ander Herrera y Leandro Paredes, quienes estuvieron acompañados por dos de las promesas del club, los juveniles Exequiel Zeballos y Milton Delgado. La apuesta a la inclusión y la diversidad también estuvo presente, ya que formaron parte de la presentación oficial varias jugadoras del plantel femenino del club, demostrando la unidad de todas las disciplinas bajo la misma identidad.

Estreno deportivo y valores de comercialización

Pese a la expectativa generada, la dirigencia de Boca Juniors aún no ha confirmado oficialmente la fecha exacta en la que el equipo saltará al campo de juego con esta indumentaria. No obstante, en el entorno xeneize se barajan tres escenarios probables: el primero es un debut inmediato frente a Platense en La Bombonera; la segunda opción apunta a los cruces posteriores contra Racing por el Torneo Apertura, o bien durante el compromiso frente a Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina.

En cuanto al acceso para los aficionados, ya se han difundido los precios oficiales para las distintas variantes y accesorios de la colección:

Versión jugador (HEAT.RDY): $219.999

$219.999 Versión jugador manga larga: $249.999

$249.999 Versión hincha (Aeroready): $149.999

$149.999 Edición femenina: $139.999

$139.999 Edición para niños: $109.999

$109.999 Short oficial: $109.999

$109.999 Medias oficiales: $21.999

Esta nueva piel xeneize no solo representa una pieza de marketing, sino un homenaje visual a las paredes que cuentan la historia del barrio más emblemático del fútbol argentino.