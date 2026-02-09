Con dos goles agónicos, Lanús y Talleres en La Fortaleza

Lanús empató 1-1 con Talleres, en un partido en el que los goles se hicieron esperar, en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la cuarta fecha de la zona A del Torneo Apertura 2026.

Talleres se puso en ventaja en el primer minuto de descuento de la segunda parte con el gol del volante Martín Río, mientras que en el tercer minuto de adición logró la igualdad el mediocampista Dylan Aquino.

Con la igualdad, el "Granate" se mantiene segundo en el grupo A del Apertura, con ocho puntos y a dos unidades de Vélez, mientras que el conjunto que dirige Carlos Tévez es undécimo, con cuatro.

En la próxima fecha, el vigente campeón de la Copa Sudamericana deberá visitar a Independiente, el viernes 13 de febrero a las 20:00, mientras que la "T" recibirá a Gimnasia de Mendoza, el sábado 14 a partir de las 19:45.

La primera llegada del partido fue de la visita, a los 15 minutos, con un remate desde la izquierda del delantero Valentín Depietri que se fue alto y desviado.

En 29 minutos, una buena jugada asociativa de la "T" permitió el disparo del volante Ulises Ortegoza, que salió a las manos del arquero Nahuel Losada.

Lanús no tuvo llegadas hasta los 35 minutos de la primera etapa, con un pase filtrado del mediocampista Marcelino Moreno para el delantero Rodrigo Castillo, que se abrió demasiado sobre el costado derecho del área y remató al lado externo de la red.

Cinco minutos más tarde, un pase largo del defensor José Canale asistió el desmarque a la espalda de Moreno, que punteó la pelota pero no pudo superar al guardameta Guido Herrera.

La primera llegada del complemento se dio a los ocho minutos y fue para la visita, con un centro al segundo palo que fue cabeceado por el defensor Augusto Schott, aunque Losada detuvo el tiro con facilidad.

Talleres volvió a llegar en 24 minutos, con un tiro bajo y cruzado del delantero Valentín Dávila, que Losada contuvo sobre su palo derecho.

Lanús tuvo su primer ataque del complemento a los 41 minutos, con un centro de Moreno desde la derecha que habilitó el frentazo del volante Felipe Peña Biafore, el cual se fue por encima del travesaño.

La visita marcó el primer gol de la noche en el primer minuto de descuento, con un córner al segundo palo que permitió el remate de "palomita" de Martín Río, habitual goleador de cabeza, para marcar el 1-0.

El gol de la igualdad final llegó en el tercer minuto de descuento de la segunda etapa, cuando el volante Dylan Aquino recibió sobre el borde izquierdo del área y sacó un remate seco y rasante, que se metió por el primer palo de Herrera.