Batacazo: Juan Manuel Cerúndolo eliminó a Sinner en Roland Garros

Juan Manuel Cerúndolo escribió una de las páginas más impactantes del tenis argentino de los últimos años al eliminar en la segunda ronda de Roland Garros al italiano Jannik Sinner, actual número 1 del mundo y máximo favorito del torneo. En un partido que parecía completamente controlado por el europeo, el argentino reaccionó de manera inesperada y terminó imponiéndose por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1 después de tres horas y 36 minutos de juego.

La victoria tomó una dimensión todavía mayor por el contexto en el que se produjo. Sinner llegaba a Roland Garros como el jugador más dominante del circuito, luego de conquistar de manera consecutiva los Masters 1000 de Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma. Además, el italiano buscaba obtener el único título de Grand Slam que todavía no había podido conquistar en su carrera.

El encuentro comenzó bajo una lógica completamente favorable para el número 1 del mundo. Sinner dominó desde el inicio con autoridad, manejando los tiempos del partido y neutralizando el juego del argentino prácticamente sin dificultades. Los dos primeros sets quedaron rápidamente en manos del italiano por 6-3 y 6-2, reflejando una diferencia que parecía imposible de revertir.

Un partido que parecía definido

La superioridad de Sinner se extendió también al inicio del tercer set. El italiano llegó a colocarse 5-1 arriba y todo indicaba que el partido terminaría en cuestión de minutos. Sin embargo, en ese momento el desarrollo del encuentro cambió de manera abrupta.

El número 1 del mundo comenzó a verse afectado por un fuerte golpe de calor que impactó directamente en su rendimiento físico y deportivo. A partir de allí, el italiano dejó de mostrar la intensidad y precisión que habían marcado el inicio del partido, mientras Cerúndolo empezó a crecer desde lo anímico y desde el juego.

El argentino comenzó entonces un trabajo paciente y progresivo para revertir un escenario que parecía completamente perdido. Punto a punto, fue recuperando terreno hasta quedarse con el tercer set por 7-5, resultado que modificó por completo la dinámica emocional y deportiva del encuentro.

La reacción del argentino y un cierre histórico

Con el impulso obtenido tras descontar en el marcador, Cerúndolo tomó definitivamente el control del partido. Mientras Sinner evidenciaba cada vez más dificultades físicas para sostener el ritmo de competencia, el argentino aprovechó el momento y desplegó su mejor tenis sobre la superficie parisina.

Los dos últimos sets fueron contundentes. Cerúndolo se impuso por 6-1 y 6-1 para concretar una remontada histórica y consumar uno de los mayores batacazos registrados en el circuito internacional en los últimos años.

El triunfo adquiere todavía más relevancia al tratarse de la primera vez que Cerúndolo alcanza la tercera ronda de un torneo de Grand Slam. El argentino dio así un salto significativo en su carrera profesional en uno de los escenarios más importantes del tenis mundial.

El mejor resultado de su carrera en un Grand Slam

Gracias a esta victoria, Cerúndolo logró avanzar por primera vez a la tercera ronda de un Grand Slam. En la próxima instancia enfrentará al ganador del partido entre el español Martín Landaluce y el checo Vit Kopriva. El resultado no solo representa una clasificación histórica para el argentino, sino también uno de los triunfos más resonantes de su carrera, especialmente por haber derrotado al líder del ranking mundial y principal candidato al título.

Entre los aspectos más destacados del partido aparecen:

Victoria de Cerúndolo por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1.

Partido de tres horas y 36 minutos.

Primera clasificación del argentino a la tercera ronda de un Grand Slam.

Eliminación del número 1 del mundo.

Remontada luego de estar dos sets abajo y 5-1 en el tercer parcial.

Las palabras de Cerúndolo tras la victoria

Luego del encuentro, el argentino expresó su felicidad por el resultado obtenido y reconoció la magnitud del momento que acababa de vivir en Roland Garros.

Cerúndolo aseguró estar "súper feliz" por el triunfo y adelantó que buscará seguir jugando "mi mejor tenis", destacando además que la superficie parisina es la que mejor se adapta a su juego.

"Esta es mi mejor superficie y espero estar listo para el próximo partido", sostuvo tras el encuentro. Al mismo tiempo, el argentino se mostró cauto al analizar el desarrollo del partido y reconoció la incidencia del problema físico que afectó a Sinner durante gran parte del encuentro.

"Tuve suerte, obviamente puse lo mejor, pero tampoco me voy a agrandar", expresó Cerúndolo, quien además añadió: "No quiero decir que le gané porque fue un tema más de él".

Un antecedente que remite a Del Potro

La victoria de Cerúndolo también reavivó un dato significativo para el tenis argentino. La última vez que un jugador argentino había derrotado al número 1 del mundo en un torneo de Grand Slam había sido en las semifinales del US Open 2018.

En aquella ocasión, Juan Martín Del Potro venció al español Rafael Nadal para meterse en la final del torneo estadounidense. Ahora, varios años después, Cerúndolo consiguió volver a colocar a un argentino entre los protagonistas de una de las grandes sorpresas del circuito internacional.

En Roland Garros, el tenista argentino transformó un partido que parecía perdido en una actuación inolvidable y firmó el resultado más impactante de la temporada.