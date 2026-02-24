Boca abre su camino en la Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy

Boca comenzará este martes su participación en la Copa Argentina 2026. Desde las 21:15, en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, enfrentará a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por los 16avos de final del certamen más federal del país.

El encuentro será dirigido por Facundo Tello y marcará el inicio del recorrido copero para el conjunto azul y oro, que apostará por una formación alternativa en relación con su último compromiso oficial.

El equipo que conduce Claudio Úbeda llega a este debut con la necesidad de mostrar una reacción. En el Torneo Apertura, tras seis fechas disputadas, se ubica noveno, fuera de los puestos de clasificación. El reciente empate ante Racing Club en La Bombonera encendió señales de alerta y dejó al equipo en una situación que exige resultados inmediatos.

En ese contexto, la Copa Argentina aparece como una oportunidad para encauzar el rumbo y comenzar el torneo con el pie derecho.

Equipo alternativo y apuesta por el recambio

Para el debut frente a un rival que milita en el Federal A, el entrenador decidió modificar la estructura habitual y apostar por un once inicial con mayoría de suplentes respecto al equipo que igualó ante Racing.

La decisión responde tanto a la intención de rotar como a la búsqueda de nuevas variantes en un momento en el que el rendimiento colectivo no terminó de consolidarse.

El probable equipo de Boca para esta noche será:

Leandro Brey

Marcelo Weigandt

Nicolás Figal

Marco Pellegrino

Malcom Braida

Tomás Belmonte

Milton Delgado

Williams Alarcón

Ángel Romero

Adam Bareiro

Lucas Janson

La formación refleja una clara apuesta por la rotación y por futbolistas que buscan consolidarse como alternativas reales dentro del plantel.

Debuta Adam Bareiro y Cavani no viaja

La principal novedad en el once será la presencia de Adam Bareiro desde el arranque. El delantero paraguayo, que llegó a Buenos Aires el pasado viernes, tendrá sus primeros minutos como titular con la camiseta azul y oro a pocos días de su incorporación.

Su inclusión aparece como una alternativa clave en el frente de ataque y una señal de confianza por parte del cuerpo técnico en un contexto que demanda respuestas inmediatas.

En contrapartida, la ausencia más resonante será la de Edinson Cavani. Tras la llegada de Bareiro, el cuerpo técnico optó por preservar al uruguayo y dejarlo en Buenos Aires para optimizar su puesta a punto física.

El delantero, apodado el "Matador", fue silbado en el empate ante Racing luego de una actuación discreta. La determinación apunta a que recupere confianza y ritmo de cara a los próximos compromisos, en una temporada que recién comienza pero que ya muestra exigencias claras.

Gimnasia de Chivilcoy, ilusión y estreno absoluto

Del otro lado estará Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, equipo que milita en el Federal A y que afrontará el compromiso con ilusión y sin presión.

El conjunto bonaerense no compite oficialmente desde el 16 de noviembre, pero buscará plantear un partido ordenado, cerrar espacios y aprovechar cada oportunidad que se presente frente a un rival de jerarquía.

Se trata del único debutante absoluto de la 14ª edición de la Copa Argentina, convirtiéndose en el equipo número 331 en disputar el certamen.

Fundado el 18 de abril de 1916 en la ciudad de Chivilcoy, es el máximo ganador de la Liga local con 39 títulos, desglosados de la siguiente manera:

Cuatro títulos amateurs

32 campeonatos de la Liga Chivilcoyana

Tres Copas de Campeones

Desde 2025 compite en el Torneo Federal A, categoría a la que ascendió tras consagrarse en el Torneo Regional Federal Amateur 2024-2025.

Además, es el segundo club de la ciudad en disputar la Fase Final de la Copa Argentina, después de Independiente.

Un cruce con realidades distintas

El choque en Salta enfrentará realidades distintas pero necesidades concretas. Boca, con la obligación de avanzar y disipar dudas tras un inicio irregular, apuesta por la rotación y por el estreno de Bareiro como titular. Gimnasia de Chivilcoy, en cambio, buscará aprovechar su condición de debutante y la ausencia de presión para intentar dar el golpe.

En el marco del torneo más federal del país, el Xeneize intentará evitar sorpresas y dar el primer paso en su camino en la Copa Argentina 2026, mientras que el conjunto bonaerense procurará escribir una página histórica en su estreno absoluto en la competencia.