Preocupación en España: Yamal no se entrenó por una molestia a tres días de la final

La preparación de España para la final del Mundial frente a la Selección argentina dejó una señal de preocupación a tan solo tres días del encuentro decisivo. La principal novedad de la jornada fue la situación de Lamine Yamal, quien no pudo entrenarse a la par de sus compañeros debido a una molestia física y encendió las alarmas dentro de la delegación española.

La joya del Barcelona, de 19 años, apareció durante la práctica con un vendaje en la zona del cuádriceps izquierdo, una imagen que rápidamente despertó inquietud en la previa del compromiso más importante del certamen.

Según informaron diferentes medios españoles, el extremo llegó a la práctica de la tarde rengueando y no pudo desarrollar los trabajos con la misma intensidad que el resto del plantel, situación que alimentó las dudas sobre su estado físico cuando restan apenas tres días para la final.

La Federación Española llevó tranquilidad

Pese a la preocupación inicial generada por la ausencia de Yamal en los trabajos normales del equipo, desde la Federación Española buscaron transmitir tranquilidad respecto de la evolución del futbolista.

De acuerdo con lo informado, el delantero podría reincorporarse al entrenamiento junto al resto de sus compañeros en la práctica prevista para mañana. Si bien la presencia del atacante en la jornada fue seguida con atención, el mensaje oficial fue que la situación no impediría, en principio, su continuidad en la preparación para la final.

De esta manera, el cuerpo técnico mantiene la expectativa de contar nuevamente con el futbolista en los próximos entrenamientos, mientras continúa el seguimiento de su evolución física.

Pedro Porro también trabajó diferenciado

La práctica no tuvo como único protagonista a Lamine Yamal. Otro de los jugadores que tampoco pudo entrenarse con normalidad fue el lateral derecho Pedro Porro, quien viene de destacarse con la selección española durante la semifinal frente a Francia, encuentro en el que convirtió uno de los goles del equipo.

Al igual que ocurrió con Yamal, el defensor del Tottenham comenzó la práctica junto al resto del plantel, aunque posteriormente realizó una rutina diferente. Tanto el delantero del Barcelona como el lateral derecho participaron únicamente de un ligero calentamiento inicial y luego no tomaron parte de los habituales rondos que desarrolló el grupo.

Durante los 15 minutos abiertos a la prensa, ambos futbolistas permanecieron realizando ejercicios de estiramiento sobre colchonetas, sin integrarse a los trabajos colectivos que efectuó el resto del plantel.

Las molestias físicas de ambos jugadores

Desde España también explicaron la situación física de Pedro Porro. Según señalaron, el defensor presenta una sobrecarga muscular, motivo por el cual el cuerpo técnico decidió que no se entrenara junto al grupo durante la jornada.

En el caso de Lamine Yamal, la preocupación está centrada en la molestia localizada en el cuádriceps izquierdo, que motivó el trabajo diferenciado realizado durante el entrenamiento.

Las situaciones informadas durante la práctica fueron las siguientes:

Lamine Yamal presentó una molestia en el cuádriceps izquierdo y trabajó de manera diferenciada.

presentó una molestia en el y trabajó de manera diferenciada. El delantero apareció con un vendaje en esa zona durante el entrenamiento.

en esa zona durante el entrenamiento. Según medios españoles, llegó rengueando a la práctica y no pudo entrenarse con la intensidad del resto del grupo.

Pedro Porro realizó tareas diferenciadas debido a una sobrecarga muscular .

realizó tareas diferenciadas debido a una . Ambos futbolistas participaron únicamente del calentamiento y luego realizaron estiramientos sobre colchonetas.

Ninguno intervino en los rondos habituales durante los minutos abiertos a la prensa.

Confían en que estarán disponibles para la final

A pesar de las molestias físicas que presentaron ambos futbolistas, desde España mantienen una mirada optimista respecto de la final del Mundial.

La expectativa es que tanto Lamine Yamal como Pedro Porro puedan reincorporarse al grupo en el entrenamiento de mañana y continúen con normalidad la preparación para el compromiso decisivo.

Además, en el entorno de la selección española consideran que ambos jugadores llegarán en condiciones de disputar la final del domingo frente a la Selección argentina, que se jugará en New Jersey.

No obstante, también reconocen que todavía existe incertidumbre respecto de la condición física con la que podrían afrontar ese encuentro, ya que no saben si tanto Yamal como Porro podrán presentarse al cien por ciento desde el punto de vista físico.

Con tres días por delante antes del partido decisivo, la evolución de ambos futbolistas será seguida de cerca por el cuerpo técnico español, que espera recuperar a dos jugadores importantes para afrontar la final frente a Argentina.