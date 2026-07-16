De una sábana de hotel al césped: la historia de la bandera de Malvinas que es viral

El triunfo de Argentina por 2 a 1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 dejó múltiples escenas de celebración, pero una de ellas adquirió una dimensión especial por su contenido simbólico. Apenas finalizado el encuentro en Atlanta, los jugadores de la Selección desplegaron sobre el césped una bandera blanca con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", una imagen que rápidamente recorrió el mundo y se convirtió en una de las postales más representativas de la noche.

En medio de los festejos por la clasificación a la final frente a España, Giovani Lo Celso apareció sosteniendo la bandera, rodeado por varios de sus compañeros. La escena captó inmediatamente la atención, no sólo por el mensaje exhibido, sino también por el contexto en el que se produjo: un nuevo enfrentamiento mundialista entre Argentina e Inglaterra, dos selecciones cuya rivalidad deportiva permanece atravesada por la historia compartida en torno a las Islas Malvinas.

Mientras las imágenes se multiplicaban en redes sociales y medios de comunicación de distintos países, comenzó a surgir una pregunta que rápidamente se volvió viral: ¿cómo había llegado esa bandera al campo de juego si previamente se había advertido que no estaría permitido el ingreso de elementos con mensajes políticos?

La versión que se volvió viral

La explicación más difundida surgió precisamente a través de las redes sociales. En la plataforma X, una usuaria identificada como miuchi (@Milo20154) aseguró que la bandera había sido confeccionada de manera completamente improvisada.

Según escribió, "la pintó el primo de mi cuñada, es un pedazo de sábana del hotel", en referencia al origen del paño que terminó siendo exhibido por los futbolistas argentinos una vez concluido el partido.

De acuerdo con esa versión, el improvisado estandarte habría sido elaborado sobre una sábana de hotel y posteriormente arrojado desde una de las tribunas hacia el campo de juego, donde finalmente fue recogido por integrantes del plantel.

Aunque la historia comenzó como una publicación en redes sociales, posteriormente aparecieron declaraciones de protagonistas que coincidieron con el recorrido que habría seguido la bandera hasta llegar a manos de los jugadores.

la pintó el primo de mi cuñada, es un pedazo de sabana del hotel!! pic.twitter.com/M5otoK5wlp — 𝖒𝖎𝖚𝖈𝖍𝖎 (@Milo20154) July 16, 2026

El relato de los protagonistas

Uno de los futbolistas que se refirió al episodio fue Gonzalo Montiel, quien explicó cómo apareció la bandera durante los festejos posteriores a la clasificación. Consultado sobre la situación, el defensor relató: "Justo cayó una ahí y los chicos la agarraron. Así que nada, contento".

En la misma línea, el periodista Nelson Castro, durante una emisión de Telenoche, agregó que alguien había arrojado la bandera al campo de juego y que posteriormente fue entregada a los integrantes del seleccionado argentino.

Las declaraciones reforzaron la versión que indicaba que el paño había llegado desde las tribunas y terminó formando parte de la celebración espontánea de los futbolistas luego de asegurar el pase a una nueva final mundialista.

Un partido atravesado por la historia

La escena adquirió una dimensión particular debido al rival que enfrentó Argentina. El cruce con Inglaterra volvió a poner en primer plano una rivalidad deportiva marcada por antecedentes históricos.

El partido estuvo atravesado por el recuerdo de Malvinas, la guerra de 1982 y también por el antecedente futbolístico más emblemático entre ambas selecciones: el enfrentamiento del Mundial de México 1986, inmortalizado por los goles de Diego Maradona.

En ese contexto, varios jugadores argentinos reconocieron que el encuentro tenía un significado diferente. Leandro Paredes, al ser consultado por la bandera exhibida durante los festejos, respondió de manera contundente: "Y siempre serán argentinas".

Por su parte, Lautaro Martínez, autor del gol que le dio el triunfo a la Selección, reconoció que para el plantel no se trató de un compromiso más. "Tratamos de dejarlo atrás, pero para nosotros era un partido especial", expresó el delantero luego de la clasificación.

También Lisandro Martínez hizo referencia al impacto emocional que generó la escena y sostuvo: "Me imagino a un veterano de Malvinas viendo eso y llorando". Además, remarcó que los jugadores mostraron esa bandera y afirmaron que las islas nos pertenecen.

La posible sanción y los antecedentes

La exhibición de la bandera generó repercusión inmediata en Inglaterra y abrió la posibilidad de una eventual sanción por parte de la FIFA. El motivo radica en que el Código de Conducta de los Estadios prohíbe el ingreso de banderas, pancartas o cualquier elemento con contenido político, ofensivo o discriminatorio.

De hecho, antes del partido, la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, había advertido que los hinchas no podrían ingresar al estadio con elementos que incluyeran mensajes provocativos, políticos, raciales o religiosos. En ese marco, aclaró que la frase "Las Malvinas son argentinas" era considerada un mensaje político dentro del operativo de seguridad dispuesto para el encuentro.

El episodio tampoco constituye un antecedente inédito. La agencia AP recordó que la Selección argentina ya había exhibido el mismo lema durante un amistoso preparatorio antes del Mundial 2014. En aquella oportunidad, la AFA fue sancionada por la FIFA con una multa de 30.000 francos suizos.