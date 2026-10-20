Boca busca una remontada histórica ante Vasco da Gama en la Copa Sudamericana

Boca afrontará este martes uno de los compromisos más importantes de su temporada cuando visite a Vasco da Gama, de Brasil, por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará en el mítico Estadio de Maracaná y tendrá un objetivo concreto para el conjunto argentino: conseguir un triunfo que le permita revertir el resultado de la ida y asegurar su lugar en la gran final.

La situación del Xeneize está marcada por la derrota que sufrió como local en La Bombonera. En aquel primer enfrentamiento, Vasco da Gama se impuso por 1-0, gracias a un gran cabezazo de Adson, que terminó siendo determinante para establecer la diferencia entre ambos equipos.

Con ese resultado, Boca llega a la revancha con la obligación de ganar para mantener sus aspiraciones de clasificación. El desafío será hacerlo en territorio brasileño, en un escenario de enorme relevancia para el fútbol, donde el equipo argentino buscará construir una remontada que le permita continuar en carrera por el título continental.

La semifinal representa, además, una oportunidad para que Boca sostenga las expectativas de una temporada que podría convertirse en un período especialmente significativo. El equipo conducido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena tiene por delante la posibilidad de alcanzar una definición internacional y, al mismo tiempo, continuar con opciones de conquistar otros campeonatos.

El sueño de una temporada con cuatro títulos

Más allá de la importancia inmediata de la Copa Sudamericana, Boca busca completar un semestre que podría resultar inolvidable. La posibilidad de alcanzar una cuádruple corona forma parte de los objetivos que el equipo todavía podría concretar, en función de sus aspiraciones en las distintas competencias.

Además del torneo continental, el Xeneize también podría conquistar el Torneo Clausura, el título de campeón de liga y la Copa Argentina. La combinación de esos objetivos le otorga un valor adicional al encuentro frente a Vasco da Gama, ya que una clasificación a la final permitiría mantener en pie la posibilidad de sumar un nuevo trofeo a la campaña.

Sin embargo, para seguir avanzando en el certamen sudamericano, Boca deberá resolver primero el compromiso de este martes. La derrota por la mínima diferencia en el partido de ida obliga al equipo a buscar un resultado favorable que le permita superar la instancia semifinal.

La visita al Maracaná aparece así como una prueba determinante dentro de una temporada en la que el club argentino mantiene abiertas distintas posibilidades deportivas. El margen de error es reducido: el resultado obtenido en La Bombonera dejó a Boca en una posición en la que necesita responder con una victoria para alcanzar el objetivo de disputar la final.

La incógnita por la recuperación de Leandro Paredes

Una de las principales dudas de Boca para el encuentro pasa por la situación de Leandro Paredes, capitán y figura del equipo. El mediocampista sufrió un desgarro hace menos de dos semanas y trabaja con la intención de estar presente en el partido que se disputará en Brasil.

Su eventual participación constituye uno de los puntos centrales de la previa, aunque su presencia todavía aparece como una incógnita. La posibilidad de que pueda jugar deberá resolverse en el contexto de su recuperación, mientras el equipo se prepara para afrontar una revancha en la que necesita ganar.

La importancia de Paredes dentro del plantel explica la atención que genera su situación en la antesala del encuentro. Boca busca contar con sus principales referentes para una instancia decisiva, pero la formación prevista contempla alternativas en caso de que el capitán no pueda integrar el equipo desde el inicio.

En el mediocampo, las opciones mencionadas para ocupar su lugar son Rodrigo Battaglia o Williams Alarcón. La decisión final sobre esa posición será uno de los aspectos a observar en la conformación del once que presente Arruabarrena en el Maracaná.

Vasco da Gama también y todo lo que se juega

Del lado brasileño, Vasco da Gama afrontará el encuentro con la posibilidad de sostener su ventaja y acercarse a la conquista de la Copa Sudamericana. El equipo busca salvar su temporada 2026 con un título internacional, en un año que viene siendo complicado en las competiciones locales.

En el Brasileirao, Vasco atraviesa dificultades y lucha por la permanencia. Ese contexto convierte a la Copa Sudamericana en una oportunidad relevante para el conjunto brasileño, que intentará aprovechar el triunfo conseguido en el partido de ida para avanzar a la final.

La diferencia de un gol obtenida en La Bombonera le permite llegar a la revancha con una ventaja, aunque la serie todavía debe definirse en el campo de juego. Boca, por su parte, intentará cambiar el escenario de la eliminatoria con una victoria que le permita revertir el resultado y continuar en la competencia.

El enfrentamiento reunirá, de este modo, a dos equipos con objetivos importantes en el cierre de la temporada. Mientras el Xeneize busca sostener la posibilidad de una campaña con cuatro títulos, Vasco da Gama apuesta a la copa continental como una vía para cerrar un año marcado por sus dificultades en el ámbito local.

Horario, estadio, transmisión y árbitros

El partido correspondiente a la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana se jugará este martes a las 21:30 en el Estadio de Maracaná. La cobertura en vivo estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas y la transmisión podrá seguirse por ESPN, Disney+ Premium y DSports.

La conducción arbitral estará en manos del venezolano Jesús Valenzuela, mientras que su compatriota Juan Soto será el encargado del VAR.

Los principales datos del encuentro son los siguientes:

Competencia: Copa Sudamericana.

Instancia: semifinal, partido de vuelta.

Partido: Vasco da Gama vs. Boca.

Estadio: Maracaná.

Horario: 21:30.

Árbitro: Jesús Valenzuela, de Venezuela.

VAR: Juan Soto, de Venezuela.

Transmisión: ESPN, Disney+ Premium y DSports.

Cobertura en vivo: Agencia Noticias Argentinas.

Las posibles formaciones

Los entrenadores preparan sus equipos para un partido que puede definir el futuro de ambos clubes en el certamen. Las alineaciones previstas incluyen algunas alternativas, tanto en Vasco da Gama como en Boca.

Vasco da Gama

Arquero: Léo Jardim.

Defensores: Paulo Henrique o José Luis Rodríguez, Robert Renan, Alan Saldivia y Cuiabano.

Mediocampistas: Santiago Sosa, Thiago Mendes, Jair y Alan Lescano.

Delantero: Adson y Bruno Duarte.

Director técnico: Pedro Emanuel.

Boca

Arquero: Álvaro Montero.

Defensores: Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco.

Mediocampistas: Leandro Paredes o Rodrigo Battaglia o Williams Alarcón, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar.

Atacantes: Carlos Palacios o Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel.

Director técnico: Rodolfo "Vasco" Arruabarrena.