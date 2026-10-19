Catamarca recibe el Torneo Nacional de Federaciones de Gimnasia Trampolín 2026

Este martes, el Salón Mayor del Predio Ferial se convierte en el epicentro nacional al recibir a más de 450 gimnastas de todo el territorio argentino para dar inicio formal a la competencia a partir de las 14 horas, antes de dar paso a la Ceremonia Inaugural prevista para las 19 horas del Torneo Nacional de Federaciones de Gimnasia Trampolín 2026 "Abraham Jure". La magnitud de este acontecimiento deportivo moviliza a 15 Federaciones participantes, cuyos atletas ultiman detalles durante las jornadas previas de entrenamientos llevadas a cabo este lunes y también este martes por la mañana.

Las especialidades en las que competirán los deportistas abarcan:

Trampolín Individual

Trampolín Sincronizado

Doble Mini Tramp

Tumbling

La primera prueba de la competencia estará marcada por la modalidad de Sincronizado, donde se concentra una gran expectativa debido a la presencia de los representantes locales.

Un homenaje viviente a los pioneros de la disciplina

El campeonato lleva con orgullo el nombre de Abraham Jure en un profundo reconocimiento a su destacada trayectoria como gimnasta representativo de la Argentina y a su invaluable aporte al desarrollo de la Gimnasia de Trampolín en el país. Su legado se sustenta en hitos fundamentales: integró la primera delegación argentina que participó en un Campeonato Mundial de la especialidad, celebrado en Birmingham, Estados Unidos, en 1988, y posteriormente volvió a representar a la bandera nacional en Essen, Alemania, en 1990. Este sentido homenaje no solo distingue su recorrido individual, sino que visibiliza el compromiso inquebrantable de una generación de deportistas que abrió caminos esenciales para la participación internacional y contribuyó de manera decisiva a construir la rica historia del trampolín argentino.

Cronograma de copas y el respaldo institucional

El desarrollo de este exigente certamen nacional se encuentra estructurado en dos etapas clave que extenderán la emoción deportiva durante más de una semana. Por un lado, hasta el sábado 24 se disputará la Copa Gobierno de Catamarca destinada de manera exclusiva a los Niveles A, A1 y B. Por el otro, la acción continuará hasta el martes 27 con el desarrollo de la Copa Catamarca Capital para los Niveles C y D.

La realización de un evento de semejante envergadura institucional y competitiva es posible gracias al sólido apoyo del Gobierno de la provincia, canalizado a través de la Secretaría de Deportes y Recreación dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, sumado a la organización conjunta de la Federación Catamarqueña de Gimnasia y de la Confederación Argentina de Gimnasia.