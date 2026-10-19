Newell's le ganó a Central Córdoba y se afianzó en los puestos de playoffs

Newell´s derrotó a Central Córdoba como local y volvió a meterse de lleno en la zona de clasificación a los playoffs, tras el partido que disputaron esta noche en el estadio Marcelo Bielsa, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2026.

El local se impuso con tantos de Jerónimo Gómez Mattar y Santiago Solari, en 31 minutos del primer tiempo y 24 del segundo, respectivamente, mientras que Leonardo Sequeira descontó diez minutos después.

La victoria deja al equipo que dirige Frank Darío Kudelka en el sexto lugar del grupo, con 20 unidades, mientras que los dirigidos por Sebastián Domínguez arrastran nueve fechas sin ganar y se ubican en el anteúltimo puesto, con 10 puntos.

El primer gol del partido en Rosario llegó a los 31 minutos de la primera etapa, con un control de Jerónimo Gómez Mattar en el área rival, luego de quedarse con un rebote, y definió con el borde interno del pie derecho, con un tiro que tuvo un desvío y dejó fuera de acción a Alan Aguerre.

Ya en la segunda mitad, a los 24 minutos, un contraataque perfecto que llevó Matías Cóccaro le permitió a Walter Mazzantti desbordar por derecha y pinchar un centro al segundo poste, para que Solari lo empuje al gol, mientras que la visita pudo descontar en 34 minutos a partir de un cabezazo de Leonardo Sequeira.