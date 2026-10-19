Torneo Clausura: polémico empate entre Sarmiento y Barracas Central en Junín

Sarmiento dejó pasar la oportunidad de acercarse a dos puntos de los líderes de la zona B del Torneo Clausura al empatar 1-1 con Barracas Central en el partido que disputaron esta noche, en el estadio Eva Perón, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2026.

El tanto del delantero Jhon Rentería abrió el marcador, en 13 minutos de la primera parte, mientras que Rodrigo Insua marcó el empate de penal, en 33 del complemento.

En tiempo de descuento, el anfitrión se ponía en ventaja 2 a 1, con gol de Junior Marabel, pero el VAR revisó la jugada, llamó al árbitro Daniel Zamora y éste anuló la conquista por un off sida, por lo que todo terminó 1 a 1.

Así, el equipo que dirige Facundo Sava llegó al quinto puesto del grupo, con 21 unidades, mientras que el "Guapo" marcha séptimo con 19 y volvió a zona de clasificación.

El primer gol del partido llegó los 13 minutos de la primera parte, cuando el delantero Jhon Rentería recibió por el costado derecho, se metió al área y, luego de eludir a su marcador con una bicicleta, sorprendió al arquero Marcelo Miño con un tiro al primer palo.

Ya en la segunda parte, a los tres minutos, Barracas tuvo un acercamiento de peligro en los pies del volante Rodrigo Bogarin, que había estrellado un remate en el palo en la primera parte, con un derechazo cruzado que fue despejado por Thyago Ayala.

El "Guapo" logró igualar a los 33 minutos y de penal, tras una mano en el área de Lucas Suárez, con un remate bajo, fuerte y al medio de Rodrigo Insua.



