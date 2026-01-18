Boca cierra la pretemporada ante Olimpia en San Nicolás: ¿cuáles son los cambios en el once?

Boca Juniors afrontará este domingo 18 de enero el último ensayo de su pretemporada antes del inicio oficial de la competencia. Desde las 21.00, el equipo dirigido por Claudio Úbeda se medirá ante Olimpia de Paraguay en el estadio de San Nicolás, en un amistoso internacional que contará con una multitud de hinchas xeneizes en las tribunas y que será transmitido en vivo por la plataforma de streaming Disney+.

El encuentro marcará el cierre de la preparación veraniega del conjunto azul y oro, que viene de empatar sin goles frente a Millonarios de Colombia, y funcionará como la prueba final de cara al debut en la Liga Profesional, previsto para el domingo 25 de enero ante Deportivo Riestra en La Bombonera.

Más allá del resultado, el foco estará puesto en las decisiones tácticas y en los nombres que el cuerpo técnico elija para empezar a delinear el equipo que afrontará la competencia oficial. En ese sentido, habrá novedades tanto en la formación titular como en el banco de suplentes.

Una de las situaciones que genera mayor ruido entre los hinchas es la continuidad de Lucas Janson y Agustín Martegani dentro del plantel. Ambos futbolistas, muy cuestionados por el público, volverán a ocupar un lugar entre los relevos, cuando muchos simpatizantes entendían que su ciclo en el club estaba terminado. Desde las tribunas se repite la crítica de que su presencia limita el espacio para los juveniles surgidos del club. Los números del último año refuerzan ese malestar: Janson acumuló apenas 156 minutos oficiales, mientras que Martegani solo disputó 91.

En cuanto al armado del equipo, Úbeda mantendrá el esquema 4-3-3, pero introducirá cuatro modificaciones respecto del once que igualó frente a Millonarios. Nicolás Figal, Malcom Braida, Tomás Belmonte y Alan Velasco ingresarán en lugar de Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco, Milton Delgado y Brian Aguirre. De esta manera, Leandro Paredes continuará como volante central y llevará la cinta de capitán, consolidándose como uno de los pilares del equipo.

Las preocupaciones, sin embargo, pasan también por el estado físico de varios futbolistas importantes, cuyas ausencias se repiten partido tras partido y ya generan dudas de cara al estreno en el torneo local. El caso más delicado es el de Edinson Cavani, quien apenas pudo completar un doble turno en toda la pretemporada debido a un fuerte golpe en la espalda que arrastra desde hace semanas.

Tampoco estarán disponibles el chileno Carlos Palacios, afectado por una sinovitis en la rodilla derecha; Milton Giménez, que continúa recuperándose de una pubalgia; ni Rodrigo Battaglia, con una tendinopatía en el tendón de Aquiles. Todas estas bajas obligaron al cuerpo técnico a reacomodar piezas y a administrar cargas pensando en el debut oficial.

Según lo ensayado, la probable formación de Boca para enfrentar a Olimpia será con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Malcom Braida; Ander Herrera, Leandro Paredes y Tomás Belmonte; Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

La intención principal es repetir el 4-3-3, con Zeballos partiendo desde la banda derecha y Velasco ocupando el sector izquierdo del ataque. No obstante, existe una alternativa táctica que no se descarta: que el ex volante de Independiente se mueva como enganche, aportando mayor elaboración en el juego ofensivo. Velasco, además, es uno de los futbolistas que cuenta con el respaldo explícito del presidente Juan Román Riquelme, un dato que no pasa inadvertido puertas adentro.

Así, Boca cerrará su pretemporada con un amistoso que servirá como termómetro futbolístico y anímico, en un contexto donde las decisiones del cuerpo técnico, el estado físico de las figuras y el clima con los hinchas empiezan a marcar el pulso de un año que promete ser exigente desde el arranque.