Boca enfrentará a Riestra este domingo con una sorpresa

Boca dio a conocer este sábado la lista de convocados para visitar a Riestra este domingo desde las 19:30 y la principal novedad apareció entre los concentrados con la primera citación a la Primera División de Facundo "Jagger" Herrera, el defensor de la Reserva que ocupará el lugar de Leandro Paredes.

La ausencia del mediocampista campeón del mundo responde a una decisión del cuerpo técnico, que resolvió otorgarle descanso luego de su participación en el Mundial 2026. Paredes se incorporó inmediatamente a los entrenamientos después de regresar de la Copa del Mundo y sumó minutos en el triunfo ante O'Higgins.

Tras ese encuentro, "Vasco" Arruabarrena decidió darle dos días de descanso al volante y no incluirlo en la convocatoria para el duelo frente a Riestra. La decisión abrió la puerta para una de las grandes novedades de la lista: el llamado por primera vez de Herrera, un defensor central de 20 años que viene destacándose en la Reserva.

Paredes quedó afuera tras su regreso del Mundial

Leandro Paredes había regresado de la Copa del Mundo y se incorporó de inmediato a los entrenamientos del equipo. Su rápida reintegración al plantel le permitió sumar minutos en el triunfo ante O'Higgins, pero luego de ese encuentro el cuerpo técnico consideró necesario darle un período de descanso.

Por ese motivo, el mediocampista campeón del mundo no formará parte de la nómina que viajará para enfrentar a Riestra. La ausencia del volante se produce en un contexto en el que el cuerpo técnico también debe administrar la situación de otros futbolistas que continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.

Además de Paredes, tampoco integran la lista de convocados Leandro Lozano, Tomás Belmonte, Adam Bareiro, Milton Giménez y Carlos Palacios.

La nómina, de esta manera, presenta una combinación entre la ausencia de un jugador de experiencia internacional y la aparición de un juvenil que tendrá por primera vez la posibilidad de formar parte del plantel profesional en un partido de Primera División.

El apodo "Jagger" que nació por su parecido con Mick Jagger

La historia de Facundo Herrera no se limita a su evolución futbolística. El defensor también se hizo conocido entre los hinchas por su apodo: "Jagger".

El sobrenombre surgió por su parecido con Mick Jagger, el cantante de los Rolling Stones. Sin embargo, el propio defensor confesó entre risas que cuando comenzó a ser llamado de esa manera ni siquiera conocía al legendario músico.

"Nunca había escuchado una canción de los Rolling Stones y no sabía quién era", contó tiempo atrás.

El apodo quedó instalado y acompañó su crecimiento dentro de las inferiores de Boca. Ahora, la convocatoria para el partido ante Riestra le suma una nueva dimensión a la historia del juvenil, que tendrá su primera presencia entre los citados para un encuentro de la Primera División.

Quién es Facundo "Jagger" Herrera

Con la ausencia de Paredes, Arruabarrena sorprendió al incluir por primera vez a Facundo Herrera, un defensor central de 20 años que es una de las principales figuras de la Reserva dirigida por Mariano Herrón.

El juvenil nació en San Martín, es categoría 2006 y mide 1,80 metros. Se trata de uno de los centrales con mayor proyección de las inferiores de Boca y durante el último año logró consolidarse como titular en la Reserva.

En ese equipo formó una sólida dupla con Mateo Mendía, en una de las defensas más firmes de la categoría. Su rendimiento sostenido hizo que Arruabarrena comenzara a seguirlo de cerca y ahora decidiera darle su primera convocatoria en Primera División.

La citación representa un nuevo paso dentro de una evolución que el club viene siguiendo desde hace tiempo. Herrera no aparece de manera inesperada en la estructura de Boca, sino que su crecimiento en la Reserva fue acompañado por decisiones contractuales y deportivas que muestran la consideración que existe sobre su futuro.

Boca ya había asegurado su continuidad hasta 2028

El club ya había apostado por Facundo Herrera antes de su primera convocatoria al plantel profesional. En junio de 2024, el defensor firmó su primer contrato profesional.

Luego de su evolución en la Reserva, Boca decidió renovar su vínculo y extenderlo hasta diciembre de 2028. La extensión contractual se sumó a otra señal de confianza: Herrera integra la lista de buena fe para disputar la Copa Sudamericana.

Estos antecedentes reflejan el lugar que el defensor fue construyendo dentro de la estructura del club. Su consolidación como titular de la Reserva, su asociación con Mateo Mendía, la renovación de su contrato y su inclusión en la lista de buena fe de la Copa Sudamericana forman parte del camino que ahora desemboca en su primera convocatoria a Primera.