Boca inicia el Torneo Apertura ante Riestra en La Bombonera

Boca Juniors debutará este domingo en el Torneo Apertura cuando reciba a Deportivo Riestra por la fecha 1 del campeonato. El encuentro se disputará desde las 18.30, en La Bombonera, con el arbitraje de Sebastián Zunino y Ariel Penel a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda afrontará el inicio del torneo sin refuerzos confirmados, con el objetivo de comenzar el certamen con una victoria ante su gente. En la lista de convocados aparecen algunos nombres destacados, como Marcelo Weigandt, quien regresó tras su préstamo en Inter Miami, y la citación del juvenil Iker Zufiabre.

Boca tendrá varias bajas importantes para este compromiso, aunque algunos futbolistas podrían reaparecer el miércoles frente a Estudiantes. Entre ellos se encuentran Edinson Cavani, Milton Giménez, Carlos Palacios, Rodrigo Battaglia y Miguel Merentiel.

Por el lado de Deportivo Riestra, el equipo buscará dar otro golpe ante un grande del fútbol argentino. El Malevo viene de conseguir la histórica clasificación a la Copa Sudamericana 2026, tras su segundo cruce ante Boca en Primera División, que terminó igualado 1-1, y llega con la ilusión de volver a sorprender.

El debut de Boca genera expectativa en todo el país, con especial seguimiento en provincias como Catamarca, donde el inicio del torneo y los partidos de los equipos grandes suelen concentrar la atención de los hinchas.

Posibles formaciones

Boca:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Lucas Janson y Alan Velasco.

DT: Claudio Úbeda.

Riestra:

Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonatan Goitía, Nicolás Watson, Antony Alonso; Jonathan Herrera y Alexander Díaz.

DT: Gustavo Benítez.