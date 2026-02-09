Estudiantes superó a Deportivo Riestra y se prende arriba

Estudiantes derrotó a Deportivo Riestra por 1-0 en un partido que fue de menor a mayor, en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por la cuarta fecha de la zona A del Torneo Apertura 2026.

El único gol de la noche fue convertido por el delantero Guido Carrillo, de cabeza, a los 29 minutos del segundo tiempo.

Con el triunfo, el campeón defensor del fútbol argentino alcanzó la cuarta ubicación del grupo A, con ocho puntos, mientras que el "Malevo" todavía no sumó triunfos y es anteúltimo, con una única unidad.

En la próxima fecha, el equipo que dirige Eduardo Domínguez disputará una nueva edición del "Clásico platense" visitando a Gimnasia el domingo 15 de febrero a partir de las 17:00, mientras que Riestra será local de Newell's, el lunes 16 a las 19:00, en un duelo para salir del fondo de la zona A.

El primer tiempo contó con muy pocas jugadas de peligro, ambas para Estudiantes. La primera llegó a los nueve minutos, con un remate desde la frontal del área del volante Cristian Medina, que salió a las manos del arquero Ignacio Arce.

Once minutos más tarde, un centro al primer palo del propio Medina habilitó al delantero Guido Carrillo, que no pudo esquinar su cabezazo, el cual fue contenido por el arquero Ignacio Arce.

El "Pincha" tuvo la primera del complemento a los cuatro minutos, con un tiro libre cercano al córner izquierdo en el que el mediocampista José Sosa buscó el primer palo, aunque Arce pudo desviar. El rebote le quedó al volante Ezequiel Piovi, que remató desviado.

Riestra tuvo su primera llegada cuando iban 22 minutos, con una pelota larga que habilitó al mediocampista Gabriel Obredor, el cual quedó mano a mano ante la salida del arquero Fernando Muslera, aunque no lo pudo vencer con un disparo suave de primera.

Estudiantes abrió el marcador a los 29 minutos de la segunda mitad, con un centro desde la izquierda del extremo Brian Aguirre que habilitó a Guido Carrillo, cuyo cabezazo por el segundo palo puso el 1-0.

El mejor momento de la noche se dio a los 38 minutos: el delantero Adolfo Gaich remató desde el borde del área grande, con una volea potente que salió a las manos de Arce, quien salió jugando y puso un pase largo para dejar mano a mano a Obredor, quien nuevamente vio como Muslera detenía su disparo.