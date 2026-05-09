Boca pagó caro sus errores en defensa y cayó frente a Huracán en la Bombonera

Boca Juniors cayó 3-2 ante Huracán en los 120 minutos disputados en la Bombonera y quedó eliminado en los octavos de final del Torneo Apertura. Leonardo Colo Gil había adelantado al Globo y Milton Giménez niveló el trámite para el Xeneize en los 90', pero dos errores cruciales de Lautaro Di Lollo en la prórroga le concedieron sendos penales a la visita, que fueron convertidos por Óscar Romero, hermano de Ángel. Justamente, Ángel Romero descontó en el cierre, pero no pudo impedir la derrota.

El cuadro de la Ribera transformó en figura a Hernán Galíndez con varias tapadas sobre Miguel Merentiel, Santiago Ascacíbar y Milton Delgado, entre otras intervenciones de importancia. El arquero de Huracán sostuvo a su equipo en los peores momentos, en especial cuando los dirigidos por Diego Martínez se quedaron con nueve jugadores por las correctas expulsiones de Eric Ramírez y Fabio Pereyra.

La sorpresiva eliminación del plantel de Claudio Úbeda se sumó a la preocupación instalada alrededor de Adam Bareiro, quien debió salir reemplazado por lesión. Milton Giménez, su reemplazante, falló dos ocasiones abajo del arco, entre ellas una que hubiera significado el gol de la clasificación en la última jugada del tiempo reglamentario.

Ahora, Boca Juniors deberá enfocarse en los próximos duelos de la Copa Libertadores, que serán determinantes para sellar la clasificación a octavos de final: el martes 19 recibirá a Cruzeiro y el jueves 28 será local de Universidad Católica. Ambos duelos iniciarán a las 21:30 (hora argentina). En contraposición, Huracán enfrentará el martes con horario a confirmar al ganador del choque entre Argentinos Juniors y Lanús.