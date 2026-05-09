Red Star logró un triunfo épico en Salta y logró un hecho histórico para el básquet de Catamarca

Red Star protagonizó anoche una de esas victorias que quedan grabadas por la forma, el contexto y el significado. En el inicio de su gira por el norte del país por la Liga Federal de Básquetbol, el elenco catamarqueño derrotó como visitante a 9 de Julio de Salta por 82 a 80, en un encuentro marcado por la paridad permanente y una definición cargada de dramatismo.

La acción se resolvió literalmente sobre el final del tiempo reglamentario. Cuando el partido parecía encaminado a una definición aún más ajustada, apareció Juan Cruz Herrera para convertir el doble decisivo que terminó inclinando la balanza a favor del equipo de calle Sarmiento. Esa conversión selló una victoria de enorme valor deportivo y emocional para un plantel que continúa consolidándose en la competencia nacional.

El desarrollo del juego reflejó esa tensión desde el comienzo. Ninguno de los dos equipos consiguió imponer una superioridad clara durante largos pasajes y el marcador fue mostrando diferencias mínimas a lo largo de la noche. El conjunto salteño logró cerrar mejor los dos primeros segmentos y se fue al descanso largo arriba en el tanteador.

Los parciales iniciales marcaron:

24 a 19 en el primer cuarto para el local.

en el primer cuarto para el local. 47 a 44 al cierre del segundo período, también favorable a 9 de Julio.

Sin embargo, Red Star encontró respuestas en los momentos determinantes y comenzó a modificar el trámite durante el tercer cuarto.

Codigoni y Sosa, figuras determinantes

Dentro de un rendimiento colectivo sólido, hubo nombres propios que sobresalieron por producción y liderazgo. Uno de ellos fue Mateo Codigoni, pieza fundamental en la remontada del equipo catamarqueño. El jugador alcanzó los 19 puntos y mostró gran efectividad desde el perímetro, con 3 conversiones en 5 intentos de triples.

Precisamente un lanzamiento suyo desde larga distancia resultó clave para cambiar el escenario del partido. Sobre el cierre del tercer cuarto, Codigoni encestó un triple que permitió que Red Star lograra despegarse por 69 a 63, una diferencia que representó uno de los momentos más favorables del conjunto visitante en toda la noche.

Otro de los pilares volvió a ser el experimentado Gabriel Sosa, cuya actuación combinó presencia ofensiva, dominio en los rebotes y una efectividad absoluta desde la línea de tres puntos. El histórico jugador terminó también con 19 unidades, capturó 14 rebotes y registró 100% de eficacia en triples, con 2 aciertos en 2 lanzamientos desde los 6,75 metros.

La actuación de Sosa volvió a confirmar su importancia dentro de la estructura del equipo conducido por Rodrigo Soria, especialmente en encuentros de alta exigencia y tensión competitiva.

Un funcionamiento colectivo que sostuvo la victoria

Más allá de las figuras destacadas, Red Star construyó su triunfo desde un rendimiento colectivo que tuvo varios nombres aportando en momentos decisivos. El equipo logró colocar a cinco jugadores en doble dígito, un dato que refleja la distribución ofensiva y la capacidad del plantel para responder en diferentes tramos del partido.

Además de Codigoni y Sosa, también fueron determinantes:

Juan Cruz Herrera : 14 puntos. 6 de 8 en lanzamientos dobles. Autor de la conversión decisiva para el 82 a 80 final.

: Andrés Alderete : 18 puntos. 3 triples convertidos.

: Matías Cuenca : 10 puntos. 7 rebotes.

:

La producción ofensiva repartida permitió que Red Star pudiera mantenerse siempre en partido incluso cuando el local manejó pequeñas ventajas en el marcador. La capacidad para responder desde distintas manos fue uno de los aspectos centrales para sostener el ritmo competitivo y llegar con posibilidades concretas al desenlace.

Un hecho histórico para el básquet catamarqueño

La victoria en Salta no solo significó un nuevo festejo en la tabla de posiciones. El resultado también quedó marcado por un dato histórico para el deporte provincial.

Con este triunfo, por primera vez en la historia un equipo integrado 100% por jugadores catamarqueños alcanzó las seis victorias en la Conferencia NOA, correspondiente al tercer escalafón del básquetbol nacional.

El logro adquiere una dimensión especial por tratarse de un plantel completamente conformado por talentos de la provincia, en una competencia exigente y de alcance federal. En ese contexto, cada triunfo no solo fortalece la campaña deportiva de Red Star, sino que además representa un respaldo al desarrollo local y al trabajo sostenido de formación.

La campaña del conjunto catamarqueño continúa construyéndose sobre actuaciones competitivas, personalidad en escenarios adversos y una identidad marcada dentro del torneo.

El próximo desafío: el invicto El Carmen

La gira por el norte del país continuará este sábado por la noche. Desde las 21.30, Red Star afrontará un nuevo compromiso cuando visite en Jujuy al líder de la Zona, El Carmen, equipo que además llega en condición de invicto.

El encuentro representará una nueva prueba de carácter para el conjunto de Rodrigo Soria, que llegará fortalecido anímicamente después del impactante triunfo conseguido en Salta. Frente al puntero, Red Star buscará extender su buen momento y seguir alimentando una campaña que ya ocupa un lugar destacado dentro de la historia reciente del básquet catamarqueño.