Toronto FC vs. Inter Miami, con Lionel Messi, por la MLS: hora y cómo ver el partido en vivo

El Inter Miami de Lionel Messi encara un partido clave este sábado en Canadá. Después de la dolorosa derrota por 4-3 ante Orlando City en el clásico de Florida, el equipo rosa visita al Toronto FC con la mira puesta en cortar la mala racha y recuperar terreno en la MLS.

La caída del último fin de semana no solo puso fin a una racha de 11 partidos invictos, sino que también dejó secuelas en el ánimo del plantel. El equipo de Messi y compañía desperdició una ventaja de tres goles y terminó perdiendo en su propia casa, el Nu Stadium, donde todavía no pudo ganar desde su inauguración: suma 1 derrota y 3 empates en cuatro partidos.

El desafío de ganar fuera de casa

El duelo ante Toronto será una prueba de carácter para el Inter Miami, que necesita sumar para no perderle pisada al líder de la Conferencia Este, Nashville, que tiene 23 puntos y un partido menos. Los de Miami marchan terceros con 19 unidades y saben que cada punto cuenta antes del parate por la Copa del Mundo.

En la previa, el técnico Guillermo Hoyos intentó bajarle el tono a la crisis tras el clásico: "No es un drama. Obvio que es el derbi, pero las derrotas ayudan a crecer", sostuvo el argentino que reemplazó a Javier Mascherano.

La temporada de Messi en la MLS

El capitán de la Selección argentina suma 8 goles y 2 asistencias en la temporada y va por su tercer premio consecutivo Landon Donovan al Jugador Más Valioso de la MLS. Además, otros cuatro argentinos aparecen en la formación titular: Gonzalo Luján, Facundo Mura, Rodrigo De Paul y Germán Berterame.

Cuándo y dónde juega Inter Miami

El partido entre Toronto FC e Inter Miami se disputará este sábado a las 14:00 (hora argentina) en el BMO Field de Toronto, Ontario, con transmisión de Apple TV.