Boca recibe a Talleres en la Bombonera con la meta de ubicarse bien alto

Boca Juniors afrontará este viernes un compromiso importante frente a Talleres de Córdoba, por la 13ª fecha del Torneo Clausura. El encuentro se disputará en la Bombonera, desde las 21.30, con transmisión de TNT Sports y arbitraje de Luis Lobo Medina. Para el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, sumar de a tres será fundamental para mantenerse en la lucha por los objetivos que todavía conserva de cara al cierre de la temporada: pelear por el primer puesto de la tabla anual y asegurar un lugar en la próxima Copa Libertadores.

El partido se presenta en un calendario exigente para el Xeneize, que debe afrontar dos compromisos de Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama. Sin embargo, la proximidad de la revancha del próximo martes no modificaría sustancialmente la planificación del entrenador, que pondría en cancha a una mayoría de titulares para buscar una victoria ante el conjunto cordobés.

Del otro lado estará un Talleres que atraviesa un momento delicado en el campeonato. Último en la Zona A y prácticamente sin posibilidades matemáticas de clasificarse a los playoffs del Clausura, el equipo conducido por Omar de Felippe necesita encontrar respuestas después de una serie de resultados adversos.

Boca busca recuperarse y no perder

El empate frente a Instituto en Córdoba, el último viernes, dejó un sabor amargo en Boca. El equipo no consiguió aprovechar una oportunidad importante para acercarse a sus objetivos en la competencia local y dejó escapar la posibilidad de ubicarse en la cima de la tabla acumulada de 2026.

Además, el resultado tampoco le permitió prácticamente sellar su clasificación a los octavos de final del Clausura. A ese panorama se sumó otro inconveniente: la pérdida de Leandro Paredes, considerado el jugador más importante del equipo en el contexto señalado.

El empate tuvo lugar mientras Boca afrontaba la preparación para sus compromisos internacionales y se producía la apuesta de Vasco da Gama de no reservar, prácticamente, a ninguno de sus futbolistas. El Xeneize no logró sacar provecho de esa situación y ahora deberá afrontar el encuentro ante Talleres con ausencias importantes.

Paredes y Villa, las dos bajas

Leandro Paredes será uno de los ausentes en el encuentro de este viernes. El capitán sufrió un desgarro, aunque mantiene la esperanza de recuperarse a tiempo para estar presente en la visita al Maracaná, donde Boca disputará la revancha ante Vasco da Gama el próximo martes.

La otra baja será Sebastián Villa, quien presenta un esguince de tobillo. Más allá de estas dos ausencias, la lista de 25 convocados incluye a todos los jugadores que están disponibles para el cuerpo técnico.

Con ese panorama, Arruabarrena deberá definir una formación que permita sostener la competitividad en el torneo local sin perder de vista el compromiso internacional que se aproxima. La intención sería recurrir a una mayoría de titulares, aunque todavía existen dudas puntuales en algunos sectores del campo.

Las posibles variantes en defensa y mediocampo

Álvaro Montero estará en el arco de Boca. En la defensa, las novedades podrían llegar con los ingresos de Ayrton Costa y Malcom Braida, quienes tendrían posibilidades de ocupar los lugares de Facundo Herrera y Lautaro Blanco, respectivamente.

Las alternativas todavía no están completamente definidas, por lo que la composición de la última línea dependerá de las decisiones finales del entrenador. La posible presencia de Costa y Braida forma parte de los cambios que se analizan para el partido ante el conjunto cordobés.

En el mediocampo, una de las novedades podría ser el regreso de Rodrigo Battaglia, quien tendría la posibilidad de volver a jugar después de diez meses de inactividad. Su eventual participación se produciría en una zona en la que también estarían Santiago Ascacíbar y Milton Delgado, dos futbolistas considerados fijas para el encuentro frente a Vasco da Gama en Brasil.

La probable formación refleja la intención de Boca de mantener una estructura competitiva en la mitad de la cancha, pese a la ausencia de Paredes. La posible reaparición de Battaglia, al mismo tiempo, constituye uno de los puntos a seguir en la previa del encuentro.

Merentiel volvería a la titularidad en el ataque

En el sector ofensivo, Miguel Merentiel volvería a estar desde el inicio después de haber perdido su lugar frente a Enner Valencia en el partido de Copa. Su regreso sería una de las modificaciones previstas para el compromiso ante Talleres.

Los otros dos integrantes del ataque serían Leonel Flores y Carlos Palacios. De acuerdo con la probable formación, el Vasco apostaría por estos futbolistas para conformar el frente ofensivo del Xeneize.

De esta manera, Boca presentaría una alineación con varias de sus principales opciones disponibles, en un encuentro en el que el resultado tendrá importancia para sus aspiraciones en el Clausura y en la tabla anual. La proximidad de la revancha internacional constituye una dificultad adicional en la planificación, aunque el cuerpo técnico buscaría priorizar la necesidad de conseguir los tres puntos en casa.

Talleres llega en una situación comprometida

La visita a la Bombonera encuentra a Talleres en un momento complicado. El equipo cordobés ocupa el último lugar de la Zona A y tiene prácticamente agotadas sus posibilidades matemáticas de ingresar a los playoffs del Torneo Clausura.

El ciclo de Omar de Felippe lleva apenas cinco partidos, pero los resultados ya representan un problema para el entrenador. En ese período, Talleres consiguió solamente cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y tres derrotas.

La sucesión de resultados negativos generó un desgaste temprano en el inicio de la conducción técnica. En ese contexto, el equipo necesita sostenerse y encontrar una respuesta deportiva en una visita exigente, frente a un rival que llega con la obligación de ganar para mantenerse en carrera por sus objetivos.

A pesar de las dificultades, el empate conseguido el pasado fin de semana en el estadio Libertadores de América fue considerado un resultado positivo. Por ese motivo, De Felippe mantendría la base del once inicial que disputó ese encuentro, con algunas dudas y una modificación prevista en el ataque.

Las probables formaciones

Boca Juniors

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa o Facundo Herrera, Malcom Braida o Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia o Williams Alarcón, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Carlos Palacios, Leonel Flores y Miguel Merentiel.

Director técnico: Rodolfo Arruabarrena.

Talleres de Córdoba

Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori o Lautaro Ortiz, Matías Galarza, Giovanni Baroni; Rick, Agustín Álvarez Martínez y Valentín Depietri.

Director técnico: Omar de Felippe.

Las alineaciones son probables y contemplan alternativas que los entrenadores deberán resolver antes del comienzo del encuentro. En Boca, las principales incógnitas se encuentran en la defensa y en la posibilidad de que Battaglia vuelva a la actividad después de diez meses. En Talleres, la duda está centrada en la inclusión de Lautaro Ortiz y en la reaparición de Álvarez Martínez en la ofensiva.