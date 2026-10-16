Ramón Díaz, a un paso de volver a River: el desafío de llegar fortalecido al superclásico

River Plate atraviesa un momento deportivo que encendió las alarmas y obligó a la dirigencia a acelerar la búsqueda de un entrenador capaz de cambiar el rumbo del equipo. En ese escenario, Ramón Ángel Díaz aparece como el principal candidato para asumir la conducción técnica y comenzar su cuarto ciclo en Núñez, en una negociación que, según trascendió en las últimas horas, se encuentra avanzada y podría resolverse próximamente.

El presente futbolístico del Millonario exige respuestas inmediatas. El empate frente a Sarmiento, en Junín, profundizó las dudas sobre el rendimiento del equipo y agravó la preocupación por los objetivos que todavía están en juego. River se encuentra fuera de los puestos de playoffs del Torneo Clausura y, al mismo tiempo, ve cada vez más comprometida su clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores.

La combinación de esos resultados y la necesidad de recuperar terreno llevó a la dirigencia a reconsiderar sus opciones y avanzar hacia un nombre que conoce profundamente la historia, la identidad y las exigencias del club. Ramón, el segundo entrenador más ganador de River, solamente superado por Marcelo Gallardo, vuelve así a ocupar un lugar central en las decisiones de la institución.

La urgencia deportiva aceleró las negociaciones

El empate ante Sarmiento modificó el escenario y reforzó la necesidad de encontrar una salida para un equipo que no consigue ubicarse en la posición esperada dentro de la competencia. La situación en el Torneo Clausura y las dificultades para asegurar la clasificación a la próxima Copa Libertadores se convirtieron en factores determinantes para acelerar las gestiones.

Hasta hace poco, Ramón Díaz había quedado relegado frente a otros candidatos. En el recorrido de las alternativas evaluadas aparecieron primero Marcelo Gallardo, luego Martín Demichelis y, más tarde, Eduardo Coudet. Sin embargo, el panorama cambió y el entrenador riojano volvió a reunir consenso en la mesa dirigencial.

La posibilidad de su regreso adquiere relevancia por su trayectoria en el club, pero también por el momento en el que podría producirse. River necesita recuperar competitividad en el tramo decisivo de la temporada y afrontar compromisos que pueden resultar determinantes para su futuro deportivo.

En ese contexto, la elección de un técnico con antecedentes exitosos en Núñez representa una apuesta por un entrenador que ya conoce el funcionamiento de la institución y que condujo al equipo en diferentes etapas. La negociación, sin embargo, todavía requiere una confirmación oficial.

Ponzio, ante sus últimos días al frente del equipo

La salida de Leonardo Ponzio todavía no fue anunciada oficialmente, aunque el encuentro del próximo domingo frente a Belgrano, en Córdoba, sería el último del actual entrenador al frente del equipo. Después del empate contra Sarmiento, Ponzio evitó alimentar las versiones sobre su futuro y eligió concentrarse en el presente inmediato. «Vivo el hoy, River es hoy. Para proyectar el año que viene, hay que ganar lo que queda y más no puedo decir. Si no vivís el hoy, después es tarde», expresó.

Sus declaraciones dejaron abierta la incertidumbre sobre la continuidad del cuerpo técnico, en un momento en el que la dirigencia avanza con las conversaciones para definir quién tomará las riendas del plantel.

Si se concreta el escenario previsto, Ramón Díaz asumiría el martes y tendría por delante un calendario exigente desde el comienzo. Su debut sería el domingo 25, cuando River reciba a Racing en el Monumental. Ese partido se disputaría apenas una semana antes del superclásico frente a Boca, en La Bombonera.

La cercanía de esos compromisos convierte al eventual regreso en un desafío de tiempos reducidos. El nuevo entrenador tendría poco margen para comenzar a trabajar con el equipo antes de afrontar dos encuentros de fuerte exigencia deportiva, especialmente por la importancia del clásico ante el conjunto xeneize.

El superclásico, uno de los grandes desafíos

La eventual llegada de Ramón se produciría en una etapa en la que River necesita modificar su presente y sostener las aspiraciones que todavía conserva en el Torneo Clausura y en la carrera por la clasificación a la próxima Copa Libertadores. El partido contra Racing en el Monumental sería su primera prueba, de acuerdo con el cronograma previsto. Inmediatamente después aparecería el superclásico contra Boca, en La Bombonera, uno de los compromisos que marcarán el comienzo de esta posible nueva etapa.

La secuencia plantea un escenario exigente para el entrenador riojano. Su regreso no estaría acompañado por un período prolongado de adaptación, sino por la necesidad de intervenir rápidamente en un equipo que llega cuestionado por sus resultados y que debe recuperar posiciones.

La dirigencia busca, en consecuencia, una respuesta que permita encaminar el presente futbolístico. La experiencia de Ramón en River, su conocimiento de la institución y los títulos obtenidos durante sus anteriores etapas forman parte de los elementos que explican el renovado consenso alrededor de su nombre.

El deseo de volver y las propuestas rechazadas del exterior

La posibilidad de que Ramón Díaz regrese a River también tiene un componente emocional. En los últimos días, el entrenador y su hijo Emiliano rechazaron propuestas del exterior, entre ellas una del Corinthians.

Dentro de River interpretaron esas decisiones como señales de que la posibilidad de volver a Núñez ocupa un lugar prioritario para el técnico. Desde su entorno sostienen que dirigir nuevamente al equipo representa su «último sueño», una expresión que refleja la importancia que tendría este eventual regreso en su trayectoria.

Ese componente personal se suma a la urgencia deportiva que atraviesa el club. La negociación no se explica únicamente por la necesidad de encontrar un entrenador para reemplazar a Ponzio, sino también por la posibilidad de recuperar a una figura estrechamente vinculada con algunos de los períodos más exitosos de la historia reciente de River.

La expectativa, en ese sentido, se concentra en las próximas horas, cuando podría definirse si el riojano acepta formalmente el desafío y se prepara para asumir una responsabilidad que incluirá la obligación de buscar resultados inmediatos.

Tres ciclos, nueve títulos y una historia ligada a River

Ramón Díaz ya condujo al Millonario en tres etapas y conquistó nueve títulos, una trayectoria que lo ubica entre los entrenadores más exitosos de la institución. Su eventual regreso abriría la posibilidad de iniciar un cuarto ciclo, doce años después de su última salida.

El primer período se extendió entre 1995 y 2000 y fue el más largo y exitoso de sus pasos por el club. Durante esos años obtuvo la Copa Libertadores de 1996, la Supercopa Sudamericana de 1997 y cuatro campeonatos locales, incluido el tricampeonato.

Su segundo ciclo comenzó en 2001 y se prolongó hasta mediados de 2002. En esa etapa conquistó el Clausura 2002, al frente de un equipo caracterizado por su marcado poder ofensivo.

La tercera etapa comenzó a fines de 2012 y concluyó en mayo de 2014. En ese período consiguió el Torneo Final y la Copa Campeonato de ese año, antes de dejar el cargo.

Los antecedentes conforman una parte central de la expectativa que rodea su posible regreso. Ramón no sería un entrenador que llega por primera vez a River, sino alguien que ya atravesó distintos momentos de la institución y que obtuvo títulos en tres etapas diferentes.

Su historial, además, explica por qué vuelve a aparecer como una alternativa en medio de la necesidad de encontrar respuestas deportivas. La dirigencia tiene por delante la posibilidad de confiar nuevamente en un técnico que conoce el club y que, desde su entorno, considera esta oportunidad como un objetivo personal de gran importancia.