Boca a todo o nada ante San Pablo con tres regresos clave en la lista de convocados

Boca afrontará este martes uno de los compromisos más importantes del semestre cuando visite a San Pablo en Brasil, por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En la previa de este encuentro determinante, el entrenador Rodolfo Arruabarrena dio a conocer la lista de convocados, que presenta tres novedades principales y modificaciones respecto de la nómina anterior.

La decisión del técnico incluye el regreso de Álvaro Montero, Malcom Braida y Milton Delgado, tres futbolistas que vuelven a aparecer entre las opciones disponibles para afrontar la revancha en el Morumbí.

Al mismo tiempo, Arruabarrena tomó la determinación de relegar a tres juveniles, en una nómina que vuelve a contar con jugadores importantes para un partido que puede definir el futuro de Boca en la competencia internacional.

Montero, Braida y Delgado vuelven a estar disponibles

La primera novedad está relacionada con Álvaro Montero. El arquero había viajado a Colombia debido al fallecimiento de su abuela y, posteriormente, regresó a los entrenamientos. Su reincorporación se produjo luego del partido ante Central Córdoba por el Torneo Clausura y ahora vuelve a integrar la convocatoria para el encuentro frente a San Pablo.

Otro de los regresos destacados es el de Malcom Braida, quien vuelve a aparecer en una convocatoria después de una larga ausencia. Su última participación había sido en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Recoleta, en Paraguay. El retorno de Braida modifica la nómina y deja afuera a Matías Satas, que pierde su lugar entre los convocados para esta revancha.

La tercera novedad tiene como protagonista a Milton Delgado, una de las piezas consideradas de mayor valor para el entrenador. El mediocampista había sufrido una distensión muscular antes del partido ante Vélez por Copa Argentina y su último encuentro había sido frente a Lanús en La Bombonera.

Su regreso representa una alternativa importante para el mediocampo de Boca, aunque su presencia desde el inicio dependerá de que llegue al partido en plenitud física.

Un once que presenta pocas dudas

Con los regresos confirmados en la convocatoria, Arruabarrena comienza a diagramar una formación que, de acuerdo con el planteo previsto, no parece tener demasiadas dudas. La primera modificación estaría en el arco. Álvaro Montero regresaría como titular en lugar de Leandro Brey, recuperando así su lugar bajo los tres palos para el trascendental encuentro en Brasil.

La defensa quedaría conformada por Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo "Jagger" Herrera y Lautaro Blanco. De esta manera, el fondo mantendría una estructura definida para afrontar el compromiso ante San Pablo.

En la mitad de la cancha aparece la principal incógnita vinculada con el estado físico de Delgado. El mediocampista regresaría al equipo titular en caso de estar al 100%, acompañado por Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar.

En el sector ofensivo, Arruabarrena tiene previsto apostar por Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel, quienes tendrán la responsabilidad de buscar los caminos para que Boca pueda alcanzar el objetivo de avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana.

La posible formación de Boca

El equipo que se perfila para enfrentar a San Pablo estaría compuesto de la siguiente manera:

Arquero: Álvaro Montero.

Álvaro Montero. Defensores: Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco.

Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco. Mediocampistas: Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Milton Delgado.

Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Milton Delgado. Delanteros: Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores.

Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores. Director técnico: Rodolfo Arruabarrena.

La inclusión de Delgado queda sujeta a su condición física, mientras que el resto de la estructura aparece con mayor definición de cara a la revancha en el Morumbí.

San Pablo también llega con desgaste a la revancha

Del otro lado de la serie, San Pablo también tomó decisiones pensando directamente en el partido ante Boca. El conjunto dirigido por Dorival Júnior decidió preservar a varios de sus habituales titulares durante el fin de semana, con la intención de llegar en mejores condiciones al encuentro de vuelta.

Sin embargo, el resultado obtenido no fue el esperado. El Tricolor perdió 2-0 ante Palmeiras en el clásico paulista, correspondiente a la fecha 27 del Brasileirao. San Pablo presentó una formación alternativa para ese compromiso y solamente repitió a Pablo Maia entre los habituales titulares. El desarrollo del encuentro, además, terminó complicando todavía más el panorama para el equipo de Dorival Júnior.

A los 39 minutos, Luis Osorio fue expulsado, dejando a San Pablo con un jugador menos. Apenas siete minutos después, Murilo abrió el marcador para Palmeiras, que consiguió aprovechar la situación para ponerse en ventaja.

Palmeiras golpeó en los dos tiempos

El segundo golpe llegó durante el comienzo de la segunda mitad. Vitor Roque marcó el 2-0 definitivo, resultado con el que Palmeiras se impuso en el clásico paulista.

Mientras San Pablo afrontaba ese partido con la mirada puesta en la revancha contra Boca, Palmeiras decidió utilizar a varios de sus principales futbolistas, pese a que también tiene por delante un compromiso decisivo por la Copa Libertadores.

El contexto deja planteado así un duelo en el que ambos equipos administraron sus recursos pensando en sus respectivos compromisos internacionales. Boca, con los regresos de Montero, Braida y Delgado, prepara la formación para buscar el pase a las semifinales, mientras que San Pablo llega a la revancha después de haber preservado jugadores y de sufrir una derrota ante Palmeiras.

Con el Morumbí como escenario, la lista definida por Arruabarrena marca el regreso de tres futbolistas que vuelven a estar disponibles en un momento determinante de la temporada. Entre ellos, Milton Delgado aparece como una pieza cuya condición física será clave para terminar de definir el mediocampo, mientras que Montero se perfila para recuperar la titularidad y Braida vuelve a quedar a disposición después de una extensa ausencia.