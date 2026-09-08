Boca y una sola duda para recibir a San Pablo: la formación que prepara Arruabarrena

Boca recibirá este martes por la noche a San Pablo de Brasil, en "La Bombonera", por el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. De cara a este compromiso, el director técnico Rodolfo Arruabarrena tiene prácticamente resuelta la formación titular y solamente mantiene una duda en la defensa.

La incógnita está ubicada en la zaga central y se concentra en quién será el acompañante de Lautaro Di Lollo. Las alternativas son Facundo "Jagger" Herrera y Marco Pellegrino, por lo que esa decisión es la única que todavía resta definir dentro del 11 que Boca prepara para enfrentar al conjunto brasileño. El resto de la formación aparece prácticamente establecido, con nombres definidos en el arco, los laterales, el mediocampo y el ataque.

La posible alineación del "Xeneize" se presenta de la siguiente manera:

Arquero: Álvaro Montero.

Álvaro Montero. Defensores: Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera o Marco Pellegrino y Lautaro Blanco.

Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera o Marco Pellegrino y Lautaro Blanco. Mediocampistas: Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Tomás Belmonte.

Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Tomás Belmonte. Más adelantado: Alan Velasco.

Alan Velasco. Delanteros: Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Miguel Merentiel y Sebastián Villa. Director técnico: Rodolfo Arruabarrena.

Montero, firme en el arco pese a las dudas

En el arco estará el colombiano Álvaro Montero. El arquero tuvo un papel importante en las definiciones por penales frente a O'Higgins y Vélez, donde fue clave para Boca.

Sin embargo, esas actuaciones no terminaron de despejar todas las dudas que existen alrededor de su figura. Según la información proporcionada, Montero aún no termina de convencer al hincha de Boca, pese a haber tenido protagonismo en esas instancias decisivas.

Así, el colombiano será nuevamente el encargado de custodiar el arco del equipo en un partido de gran importancia, con el desafío de enfrentar a San Pablo en el comienzo de la serie de cuartos de final.

Una sola incógnita en la defensa

La línea defensiva es el único sector donde Arruabarrena todavía debe tomar una decisión. Los laterales ya tienen dueño: por la derecha estará el uruguayo Leandro Lozano, mientras que por la izquierda jugará Lautaro Blanco. En el centro de la defensa aparece Lautaro Di Lollo como uno de los titulares definidos. La duda pasa exclusivamente por su acompañante.

El cuerpo técnico deberá optar entre Facundo "Jagger" Herrera y Marco Pellegrino. Uno de los dos completará la zaga central y ocupará el único lugar que todavía no está confirmado en la formación.

La situación deja prácticamente armado el esquema defensivo, con tres nombres establecidos y una única posición por resolver.

Paredes vuelve a la titularidad

En la mitad de la cancha se producirá uno de los regresos más destacados: Leandro Paredes volverá a ser titular. El capitán y figura del "Xeneize" había sentido una molestia muscular en el partido de octavos de final de la Copa Argentina contra Vélez. Por esa razón, fue resguardado posteriormente en el enfrentamiento frente a Gimnasia de Mendoza.

Ahora, Paredes aparece nuevamente dentro de los titulares previstos para el encuentro ante San Pablo. Su regreso se dará en el corazón del mediocampo, acompañado por Santiago Ascacíbar y Tomás Belmonte.

De esta manera, el mediocampo que prepara Arruabarrena tendrá a tres futbolistas definidos, mientras que unos metros más adelante estará Alan Velasco.

Velasco busca consolidar su lugar

Alan Velasco ocupará una posición unos metros más adelantada respecto del trío del mediocampo. El futbolista atraviesa un momento en el que, después de dos años en el club, logró acumular confianza. Según la información proporcionada, esa confianza le permitió comenzar a mostrar progresivamente los motivos por los cuales Boca pagó 10 millones de dólares por su pase.

La presencia de Velasco en la formación representa así otra de las apuestas del equipo para este partido. Luego de un período prolongado en el club, el jugador empieza a demostrar paulatinamente sus condiciones y a ganar confianza.

Su ubicación por delante de Ascacíbar, Paredes y Belmonte completa la estructura del mediocampo y deja configurada la zona de creación inmediatamente detrás de los delanteros.

Villa y Merentiel, la dupla de ataque

En la ofensiva, los elegidos serán el colombiano Sebastián Villa y el uruguayo Miguel Merentiel. Ambos atraviesan, de acuerdo con la información suministrada, un discreto semestre. Sin embargo, aparecen como los delanteros que Arruabarrena prepara para el encuentro de ida frente a San Pablo.

La dupla tendrá la responsabilidad de encabezar el ataque de Boca en "La Bombonera", en el inicio de una serie correspondiente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Con Villa y Merentiel adelante, Velasco unos metros más retrasado y el trío compuesto por Ascacíbar, Paredes y Belmonte en el centro del campo, el equipo queda prácticamente definido.