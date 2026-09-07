Las finales provinciales de los Juegos Evita 2026 definieron a sus nuevos campeones

La escena deportiva de la provincia vivió jornadas de intensa competencia y definición en el marco de las Finales Provinciales de los Juegos Evita 2026. Este importante evento congregó a numerosos participantes tanto en la categoría de Adultos Mayores como en la divisional de Juveniles, consolidándose como un espacio fundamental para el desarrollo y la integración a través de la actividad física. La realización de este certamen estuvo a cargo de la Dirección Provincial de Deporte Social, organismo dependiente de la Secretaría de Deportes y Recreación, la cual a su vez forma parte estructural del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte.

A lo largo de las distintas jornadas, los escenarios deportivos más representativos del territorio se vistieron de gala para albergar las instancias decisivas. La planificación y logística desplegada permitieron que cada disciplina transcurriera bajo un marco de alta exigencia competitiva, donde las delegaciones de los diversos departamentos demostraron su preparación, compromiso y espíritu deportivo en la búsqueda de la tan ansiada clasificación.

La disciplina de natación corona la categoría de adultos mayores

El cierre de las actividades competitivas para la divisional de Adultos Mayores llegó de la mano de la natación, disciplina que definió a sus últimos ganadores en una jornada cargada de emotividad. Las instalaciones de la pileta del Club Tiro Federal fueron el escenario idóneo donde los nadadores desplegaron su destreza en el agua ante la atenta mirada de entrenadores, familiares y organizadores.

En este marco, los deportistas que lograron consagrarse en lo más alto del podio representaron con orgullo a sus respectivas comunas de origen:

Viviana Carthery, representante de la localidad de Fray Mamerto Esquiú.

Raúl Cura, procedente del departamento Belén.

Ambos competidores demostraron un rendimiento sobresaliente en el medio acuático, cerrando de esta manera la participación de su categoría en el calendario oficial de los Juegos Evita 2026 con actuaciones memorables que quedarán en el historial de la competencia.

Destacados desempeños y triunfos contundentes en juveniles convencionales

Por el lado de los Juveniles convencionales, la agenda de definiciones ofreció espectáculos de gran nivel en múltiples disciplinas, con escenarios colmados que vibraron al ritmo de cada competencia. El Ciclismo tuvo su epicentro en las instalaciones del Velódromo Municipal, donde la velocidad y la estrategia sobre las dos ruedas fueron los denominadores comunes de una definición vibrante. Los pedalistas más destacados que se impusieron en la prueba final fueron los representantes de la Capital, Ignacio Carabajal y Felipe Ávalos, quienes marcaron diferencias claras sobre sus inmediatos perseguidores gracias a una sólida preparación táctica y física.

En la disciplina de Rugby, la hegemonía también quedó en manos de la delegación capitalina. Tras una serie de encuentros caracterizados por la entrega física y el respeto a los valores de la ovalada, el equipo de Catamarca RC logró superar a sus contrincantes en la gran final, asegurando de este modo su respectiva clasificación y ratificando el excelente nivel formativo que posee la institución en las divisiones juveniles.

Emoción hasta el último minuto en el cierre del futsal masculino

Las emociones fuertes continuaron en los deportes colectivos, específicamente en la disciplina de Futsal Masculino, cuyo encuentro definitorio acaparó la atención de los aficionados presentes. La gran final se disputó en el escenario principal del Polideportivo "Fray Mamerto Esquiú", un recinto que presenció un duelo táctico y dinámico de principio a fin.

En este vibrante cotejo, la representación del departamento Belén se alzó con la victoria definitiva que le otorgó el cetro de campeón provincial. El combinado de los chicos del club Tiro Federal demostró carácter y contundencia en los momentos claves del encuentro al derrotar al representativo de Tinogasta, cerrando así un torneo inolvidable que celebró el encuentro, la sana competencia y el desarrollo deportivo en toda la región.