Boca va por todos los títulos: la agenda que se viene y el plan para cuidar a Paredes

Boca Juniors vivió una noche inolvidable en Río de Janeiro, con una actuación que remitió a las épocas doradas del ciclo de Carlos Bianchi. La victoria por 3-1 frente a Vasco da Gama en el estadio Maracaná le permitió revertir la serie y asegurar su clasificación a la final de la Copa Sudamericana, un resultado que renovó las expectativas del equipo para el tramo decisivo de la temporada.

Sin embargo, el festejo por el objetivo continental alcanzado deberá convivir con una agenda cargada de compromisos. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena tendrá que sostener su rendimiento en el Torneo Clausura, mantenerse en la disputa por la Tabla Anual y buscar un lugar en la final de la Copa Argentina, antes de afrontar la definición internacional prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

En ese contexto, la planificación de las próximas semanas será fundamental. Boca no solamente deberá preparar cada encuentro desde lo futbolístico, sino también administrar el esfuerzo de sus jugadores para evitar que las exigencias del calendario comprometan su disponibilidad en los partidos más importantes.

Uno de los principales focos de atención estará puesto en Leandro Paredes, capitán del equipo y una pieza clave en el funcionamiento del mediocampo. El futbolista regresó a la actividad después de sufrir un desgarro en los isquiotibiales de la pierna derecha y tuvo una intervención decisiva en el triunfo ante Vasco da Gama.

Su regreso representa una noticia alentadora para el cuerpo técnico, aunque también abre un interrogante sobre la cantidad de minutos que podrá disputar en los próximos compromisos sin poner en riesgo su recuperación.

La agenda de Boca: cinco partidos decisivos hasta la final

El calendario que tendrá por delante el Xeneize incluye compromisos por tres competencias diferentes. Cada uno presenta sus propias exigencias y, en conjunto, conforman una seguidilla que obligará al cuerpo técnico a encontrar un equilibrio entre la necesidad de competir y el cuidado físico del plantel.

Los encuentros previstos son los siguientes:

Domingo 25 de octubre: frente a Independiente, en Avellaneda, por el Torneo Clausura.

Domingo 1 de noviembre: ante River Plate, en la Bombonera, por una nueva edición del Superclásico.

Fecha a confirmar, durante la semana siguiente: contra Defensa y Justicia, como local, por el Torneo Clausura.

Sábado 14 de noviembre: frente a Banfield, en Mendoza, por la semifinal de la Copa Argentina.

Sábado 21 de noviembre: final de la Copa Sudamericana, en Barranquilla, Colombia.

La secuencia comenzará con una visita a Independiente y continuará con uno de los encuentros más esperados del fútbol argentino: el Superclásico ante River en la Bombonera. Después llegará el compromiso frente a Defensa y Justicia, cuya fecha todavía debe confirmarse, antes de afrontar la semifinal de la Copa Argentina contra Banfield.

El recorrido culminará con la final continental, el gran objetivo que aparece en el horizonte del equipo. La proximidad entre los partidos obligará a definir cuidadosamente las cargas de trabajo y los tiempos de recuperación, especialmente en el caso de los futbolistas que regresan de lesiones.

La Tabla Anual y otra disputa

La clasificación a la final de la Copa Sudamericana no es el único objetivo que mantiene a Boca enfocado en este tramo de la temporada. El equipo también pelea por terminar en lo más alto de la Tabla Anual, una competencia que le ofrece la posibilidad de sumar la estrella reservada para el mejor conjunto de la temporada.

Actualmente, Boca comparte el primer puesto con Argentinos Juniors, ambos con 54 puntos. Detrás aparecen varios equipos que permanecen cerca y mantienen abierta la disputa por las primeras posiciones.

La clasificación presenta los siguientes registros:

Boca Juniors: 54 puntos.

Argentinos Juniors: 54 puntos.

Rosario Central: 53 puntos.

Independiente Rivadavia: 53 puntos.

Vélez: 52 puntos.

Instituto: 50 puntos.

Con diferencias reducidas entre los principales contendientes, los próximos partidos del Torneo Clausura tendrán una importancia especial para las aspiraciones del Xeneize. Los encuentros ante Independiente, River y Defensa y Justicia pueden influir directamente en la definición de la Tabla Anual y en la posibilidad de terminar la temporada en lo más alto.

A esa disputa se suma la Copa Argentina. El partido frente a Banfield, programado para el sábado 14 de noviembre en Mendoza, será una instancia eliminatoria que le permitirá a Boca buscar el pase a la final y mantener abierta otra posibilidad de conquistar un título.

De esta manera, el equipo deberá responder a diferentes exigencias competitivas en un período breve, con el desafío de sostener sus aspiraciones en todas las competencias sin descuidar la preparación para la definición sudamericana.

Paredes volvió antes de lo previsto

La situación de Leandro Paredes ocupa un lugar central en la planificación de Boca. El mediocampista había sufrido un desgarro en los isquiotibiales de la pierna derecha 11 días antes de su regreso y volvió a jugar en el encuentro ante Vasco da Gama.

Su ingreso se produjo a los 12 minutos del segundo tiempo, cuando reemplazó a Rodrigo Battaglia. A partir de ese momento, el capitán aportó su habitual calidad en la distribución y el manejo de la pelota, sin manifestar señales de dolor por la lesión, según lo informado.

Su participación tuvo un desenlace determinante. Sobre el final del encuentro, Paredes sacó un remate de larga distancia que terminó convirtiéndose en el gol decisivo para la clasificación de Boca a la final de la Copa Sudamericana. La actuación del mediocampista confirmó la importancia de su presencia en el equipo, tanto por su capacidad para manejar los tiempos del partido como por su aporte técnico en los momentos decisivos. Sin embargo, el hecho de haber completado esa intervención sin evidenciar molestias no significa necesariamente que esté en condiciones de disputar todos los compromisos que se aproximan.

El cuerpo técnico deberá observar cómo responde su físico después del esfuerzo realizado en Río de Janeiro. La prioridad será contar con información precisa sobre su evolución antes de determinar si puede sumar minutos en cada uno de los encuentros previstos.

Arruabarrena el administrador de Paredes

El entrenador Rodolfo Arruabarrena explicó que la decisión de incluir a Paredes estuvo relacionada con el desarrollo del partido y con el momento que consideró más conveniente para aprovechar sus características. El director técnico también reconoció que el regreso del mediocampista fue una decisión compleja, precedida por una semana de numerosas conversaciones con el futbolista. La evaluación debía contemplar tanto la importancia del encuentro ante Vasco da Gama como la necesidad de no comprometer la recuperación de uno de los jugadores fundamentales del plantel.

Ahora, el procedimiento continuará con un seguimiento cotidiano de su condición física. Paredes será evaluado día a día y mantendrá un diálogo fluido con el entrenador para transmitirle sus sensaciones y explicar cómo evoluciona después de cada entrenamiento y esfuerzo.

A partir de esa información, Arruabarrena definirá cuántos minutos podrá sumar el capitán en los siguientes partidos. La decisión dependerá de la respuesta física del jugador y de las necesidades futbolísticas que presente cada compromiso.

El desafío consiste en aprovechar su influencia en el funcionamiento colectivo sin exigirle más de lo conveniente durante una etapa en la que Boca disputará encuentros de gran relevancia. La seguidilla no deja demasiado espacio para la recuperación, por lo que el seguimiento individual tendrá un peso importante en la planificación.

Barranquilla, el objetivo que condiciona la planificación

La final de la Copa Sudamericana, prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla, constituye el principal horizonte de Boca después de la clasificación conseguida en el Maracaná. Para llegar a esa cita, el equipo deberá atravesar primero una serie de compromisos que pueden determinar su destino en las otras competencias.

En ese escenario, Paredes representa una pieza estratégica por su capacidad para ordenar el mediocampo, controlar los tiempos del juego y aportar calidad en la construcción de las acciones ofensivas. Su influencia quedó reflejada en el partido ante Vasco da Gama, cuando regresó después de la lesión y terminó siendo decisivo para conseguir el pase a la final.

La planificación del cuerpo técnico deberá contemplar, por lo tanto, dos objetivos simultáneos: competir por los resultados inmediatos y preservar al capitán para el encuentro que puede marcar el cierre de la campaña continental.

Boca llega a esta etapa con posibilidades abiertas en el Torneo Clausura, la Tabla Anual, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. La acumulación de partidos exigirá decisiones sobre la utilización de los jugadores y la distribución de los minutos, especialmente en los casos que requieran una recuperación progresiva.

Después de la victoria en el Maracaná, el Xeneize se prepara para un cierre de año cargado de desafíos. La gestión física de Leandro Paredes será uno de los factores centrales de esa planificación, con la expectativa de que el capitán pueda aportar su jerarquía en los compromisos decisivos y llegar en plenitud a la final de Barranquilla.