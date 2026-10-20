Catamarca brilla en el Nacional de Gimnasia Trampolín: primeras tres medallas de oro

Catamarca tuvo una jornada de inicio sumamente positiva en el Torneo Nacional de Federaciones de Gimnasia Trampolín 2026 "Abraham Jure", que se desarrolla en el Salón Mayor del Predio Ferial. La delegación provincial se convirtió en protagonista de la competencia al conquistar tres medallas de oro en Trampolín Sincronizado, un resultado que pone de relieve el nivel deportivo alcanzado por sus representantes y la proyección de la disciplina en la provincia.

Las duplas catamarqueñas se impusieron en sus respectivas categorías y consiguieron las primeras preseas doradas para el anfitrión. En la categoría 13-14 Masculino, Ángel Rivera y Juan Cruz Rivero se quedaron con el primer puesto. En +17 Masculino, Santiago Verasay y Nahui Tobares lograron la consagración, mientras que Rosario Gramajo y Simone Nicola se impusieron en 15-16 Femenino.

Los tres triunfos marcaron el inicio de la participación local en un campeonato de alcance nacional y reflejaron el gran nivel que atraviesan los gimnastas catamarqueños, así como sus posibilidades de crecimiento a futuro. Con estas actuaciones, Catamarca comenzó su recorrido en el certamen con un balance deportivo destacado y ante el desafío de seguir sumando resultados en las jornadas que restan.

Una apertura con reconocimiento a la disciplina y sus protagonistas

Tras las primeras competencias, se realizó la Ceremonia Inaugural, que incluyó una exhibición de los gimnastas de la Selección Argentina, con presencia catamarqueña. El acto reunió a autoridades deportivas y representantes vinculados con la organización y el desarrollo de la gimnasia trampolín.

Entre los presentes estuvieron Federico Andrada, director Provincial de Deporte Social, y Emiliano Salas Porta, director Provincial de Rendimiento Deportivo, junto con la presidenta de la Comisión Técnica de Trampolín para la Confederación Argentina de Gimnasia y otras autoridades, quienes recibieron sus respectivas distinciones.

Uno de los momentos del acto protocolar estuvo protagonizado por la representación provincial en la ceremonia de las banderas. Santiago Verasay fue abanderado de la Bandera de Catamarca, acompañado por Juan Cruz Rivero y Ángel Rivera, en una participación que reunió a deportistas destacados de la delegación anfitriona.

La ceremonia también incluyó los juramentos correspondientes para deportistas, entrenadores y jueces, como parte de la apertura formal de la competencia. Además, se rindió un merecido homenaje a Abraham Jure, quien da nombre al torneo por ser uno de los pioneros de la disciplina y por su vasta trayectoria en la gimnasia trampolín.

En reconocimiento a la importancia del acontecimiento, el evento deportivo fue declarado de Interés Municipal, una distinción que acompaña la realización de una competencia nacional de primer nivel en Catamarca.

El trabajo institucional detrás de un Nacional en Catamarca

La llegada de este campeonato a la provincia fue posible a partir del trabajo del Gobierno de Catamarca, mediante la organización de la Secretaría de Deportes y Recreación, dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. A esa tarea se sumó el aporte del Ministerio de Salud, fundamental dentro del esquema de acompañamiento para llevar adelante el encuentro.

La organización del Nacional representa el desarrollo de una competencia que convoca a deportistas de distintas federaciones y reúne en un mismo escenario a representantes de diferentes niveles y especialidades. En ese contexto, los resultados obtenidos por las duplas locales adquieren especial relevancia, al producirse durante la jornada inaugural y ante el público que acompaña el certamen en el Predio Ferial.

El torneo combina así la participación deportiva, el reconocimiento a las figuras vinculadas con la disciplina y la presencia de las instituciones provinciales que hicieron posible su realización. Para Catamarca, el inicio con tres medallas de oro constituye uno de los puntos sobresalientes de una competencia que todavía tiene varias jornadas por delante.

Más de 450 gimnastas y una agenda que continuará hasta el martes 27

La actividad continuará este miércoles y se extenderá hasta el sábado 24, con más de 450 gimnastas pertenecientes a 15 federaciones en acción. Durante esta primera parte del campeonato se disputarán las especialidades de Trampolín Individual, Doble Mini-Tramp y Tumbling, además de las pruebas ya desarrolladas en Trampolín Sincronizado.

En esta etapa se entregará la Copa Gobierno de Catamarca, destinada a los niveles A, A1 y B. Posteriormente, desde la finalización de ese tramo y hasta el martes 27, se desarrollará la Copa Catamarca Capital, correspondiente a los niveles C y D.

Con un comienzo marcado por las tres consagraciones catamarqueñas, una ceremonia inaugural que reconoció la trayectoria de Abraham Jure y una convocatoria nacional de gran magnitud, el certamen continuará con nuevas instancias competitivas. La delegación provincial buscará sostener el protagonismo demostrado en la primera jornada, mientras el Predio Ferial seguirá siendo escenario de la actividad de una disciplina que reúne a deportistas, entrenadores, jueces y autoridades de todo el país.